  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Мадонна призналась, что «размер имеет значение»

    • Розсилка
    Мадонна шокировала зрителей непристойными откровениями - Мадонна призналась, что «размер имеет значение»
    Мадонна шокировала зрителей непристойными откровениями

    61-летняя поп-звезда выступила в Лондоне со скандальным шоу «Мадам Х» в поддержку нового альбома.

    Американская певица Мадонна проводит мировое турне в поддержку нового музыкального альбома «Madame X». Однако 61-летняя поп-звезда жалуется на больные колени и уже отменила несколько концертов. Но 30 января певица выступила на стадионе Лондона «Палладиум» и произвела неизгладимое впечатление на зрителей. В ходе выступления Мадонна спросила у зрителей: «Как вы называете мужчин с маленьким пенисом? Я не знаю, никогда ничего не имела с такими. Вы ведь знаете, что размер имеет значение! Не притворяйтесь, что это не так!».

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Мадонна призналась, что «размер имеет значение»
    Мадонна призналась, что «размер имеет значение»
    Мадонна призналась, что «размер имеет значение»
    Мадонна призналась, что «размер имеет значение»
    Мадонна призналась, что «размер имеет значение»
    Мадонна призналась, что «размер имеет значение»
    Мадонна призналась, что «размер имеет значение»
    Мадонна призналась, что «размер имеет значение»

    В ходе двухчасового шоу прозвучало еще много провокационных высказываний. Забрав стул у танцовщицы, Мадонна сказала: «Обычно я стою на коленях около 20 минут, и это нормально. Мне говорят, что у меня хорошо это получается». Кроме того, легендарная певица назвала свою вагину окном и непристойно шутила о венерических заболеваниях, великом композиторе Моцарте и поиске помощников через приложение для гей-знакомств.

    Скандальное шоу уже было показано в США и Португалии. Однако в ходе турне Мадонна отменила десять концертов из-за невыносимых болей в бедре и колене. На ее странице в «Инстаграме» есть видео, в которых можно увидеть, как певица принимает ледяную ванну и носит бандаж на коленях.

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ