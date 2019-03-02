  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Dolce & Gabbana осень-зима 2019/2020: яркие фото с показов

    • Розсилка
    Dolce & Gabbana осень-зима 2019/2020: яркие фото с показов
    vogue.ua

    Легендарный бренд представил в Милане необычную коллекцию сезона осень-зима 2019/2020

    Кажется, Доменико Дольче и Стефано Габбана любят доставлять зрителям эстетическое удовольствие. Каждая коллекция Dolce & Gabbana – это настоящее произведение искусства, сотканное из мастерски подобранных тканей, необычных силуэтов и тонких деталей. Новая коллекция Ready To Wear осень-зима 2019-2020 демонстрирует это полной мерой.  

    Шоу Dolce & Gabbana началось с черно-белого видео, в котором дизайнеры и команда преданных мастеров усердно трудятся над разработкой эскизов, создают образы и просто наслаждаются тем, что делают.

    Доменико Дольче и Стефано Габбана назвали коллекцию Eleganza («Элегантность») и воспели заявленную тему в 127 образах.

    Линейка была условно разделена на дюжину или около того секций, каждая из которых представляла знаковые элементы бренда, которые дизайнеры разработали за последние 36 лет: пошив мужской одежды, леопардовый принт, парча, блестки, пошив женской одежды из мужской одежды и так далее.

    В последние годы их практика заключалась в том, чтобы придавать сезонный блеск своим знаковым вещам. 

    Дизайнеры много экспериментировали с техниками и фактурами, смешивали ткани и формы.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua


    Новая коллекция Dolce & Gabbana получилась очень практичной: проверенные временем модели и классика, которая активно возвращает себе популярность и востребованность.

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    мода и красота фотография одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ