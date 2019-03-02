Dolce & Gabbana осень-зима 2019/2020: яркие фото с показов



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vogue.ua

Легендарный бренд представил в Милане необычную коллекцию сезона осень-зима 2019/2020

Кажется, Доменико Дольче и Стефано Габбана любят доставлять зрителям эстетическое удовольствие. Каждая коллекция Dolce & Gabbana – это настоящее произведение искусства, сотканное из мастерски подобранных тканей, необычных силуэтов и тонких деталей. Новая коллекция Ready To Wear осень-зима 2019-2020 демонстрирует это полной мерой.

Шоу Dolce & Gabbana началось с черно-белого видео, в котором дизайнеры и команда преданных мастеров усердно трудятся над разработкой эскизов, создают образы и просто наслаждаются тем, что делают.

Доменико Дольче и Стефано Габбана назвали коллекцию Eleganza («Элегантность») и воспели заявленную тему в 127 образах.

Линейка была условно разделена на дюжину или около того секций, каждая из которых представляла знаковые элементы бренда, которые дизайнеры разработали за последние 36 лет: пошив мужской одежды, леопардовый принт, парча, блестки, пошив женской одежды из мужской одежды и так далее.

В последние годы их практика заключалась в том, чтобы придавать сезонный блеск своим знаковым вещам.

Дизайнеры много экспериментировали с техниками и фактурами, смешивали ткани и формы.





Новая коллекция Dolce & Gabbana получилась очень практичной: проверенные временем модели и классика, которая активно возвращает себе популярность и востребованность.

Джерело: vogue.ua