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    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019

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    <p>Ева Лонгория</p> <p>Фото: Instagram</p> - Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019

    Ева Лонгория

    Фото: Instagram

    Каннский кинофестиваль является одним из старейших и самых престижныхв мире.

    На Лазурном берегу проходит открытие 72-го Каннского кинофестиваля, где представят свои картины Педро Альмадовар, Ксавье Долан, Терренс Малик, Квентин Тарантино и другие гении кинематографа. Жюри в этом году возглавляет Алехандро Гонсалес Иньярриту, и сегодня мировая киноэлита готовится усыпать аплодисментами фильм открытия «Мертвые не умирают» Джима Джармуша, в котором задействованы сплошные оскаровские лауреаты. А пока звезды мира кино и моды выходят на красную дорожку одного из самых престижных кинособытий года.

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    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019

    Напомним, Каннский фестиваль – ежегодный кинофестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в числе 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов (так называемые «фестивали категории А»).

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    кино Каннский кинофестиваль
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