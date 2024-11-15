Сергій Жадан похизувався фото з Ліною Костенко: реакція мережі

«Поговорили з Ліною Василівною про 1920-ті й 1960-ті, про Тичину й Бажана, Кочура, Лукаша й Вінграновського», – Жадан

Поет, музикант і військовослужбовець 13 бригади НГУ Хартія Сергій Жадан зустрівся з українською поетесою Ліною Костенко. Про це письменник повідомив в Instagram.

«Поговорили з Ліною Василівною про 1920-ті й 1960-ті, про Тичину й Бажана, Кочура, Лукаша й Вінграновського, про спогади і переклади, про Харків і творчі плани. І, звісно ж, про війну, яка триває. Мудра і світла жінка. Чекайте на Радіо «Хартія»», – анонсував Жадан своє інтерв'ю з Костенко.

Користувачі зраділи такій новині та називають зустріч Жадана з Костенко найочікуванішою за десятиліття.

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Нагадаємо, 8 травня, звання «Почесний громадянин Києва» отримала письменниця Ліна Костенко. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Ліна Костенко з'явилась на публіці під час нагородження Орденом Почесного легіону Франції. Письменниця також розповіла, що не припиняла працювати, навіть коли під Києвом точилися бої.

До слова, українська письменниця та поетеса Ліна Костенко зберігає на стіні фото колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це стало відомо зі світлин, які опублікував мер Києва Віталій Кличко.