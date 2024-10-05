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Сергій Жадан уперше після розриву звернувся до Христини Соловій

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Письменник відповів на коментар екскоханої у соцмережі
фото з відкритих джерел

Письменник та співачка обмінялися повідомленнями у мережі Х

Поет, музикант і військовослужбовець 13 бригади НГУ Хартія Сергій Жадан поспілкувався у соцмережі Х зі своєю колишньою коханою, співачкою Христиною Соловій.

Жадан опублікував твіт із заголовком статті про його службу. «Зниклий Сергій Жадан повернувся додому після трудового рабства», – написано на скриншоті. Це повідомлення прокоментувала Христина Соловій.

«Пахне новими віршами», – зазначила співачка.

Жадан їй відповів. «Світ давно не змінюється, ніжна моя».

Сергій Жадан уперше після розриву звернувся до Христини Соловій фото 1

Листування Жадана і Соловій здивувало користувачів у Мережі. «Будьте щасливі», – ішлося в одному з коментарів. «Після трудового рабства – це неважко», – додав музикант і захисник.

Сергій Жадан уперше після розриву звернувся до Христини Соловій фото 2

Раніше 31-річна співачка Христина Соловій повідомила про розрив стосунків із 49-річним письменником Сергієм Жаданом та нові стосунки з 42-річним чоловіком.

Нагадаємо, чутки про роман Христини Соловій та Сергія Жадана почали поширюватись у травні 2023 року, коли письменник подав на розлучення з дружиною Іриною Куніциною. У шлюбі, який тривав 15 років, у подружжя народилася донька.

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Теги: письменник співачка Сергій Жадан роман розлучення музикант соцмережі

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