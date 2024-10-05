Сергій Жадан уперше після розриву звернувся до Христини Соловій

Письменник відповів на коментар екскоханої у соцмережі

Письменник та співачка обмінялися повідомленнями у мережі Х

Поет, музикант і військовослужбовець 13 бригади НГУ Хартія Сергій Жадан поспілкувався у соцмережі Х зі своєю колишньою коханою, співачкою Христиною Соловій.

Жадан опублікував твіт із заголовком статті про його службу. «Зниклий Сергій Жадан повернувся додому після трудового рабства», – написано на скриншоті. Це повідомлення прокоментувала Христина Соловій.

«Пахне новими віршами», – зазначила співачка.

Жадан їй відповів. «Світ давно не змінюється, ніжна моя».

Листування Жадана і Соловій здивувало користувачів у Мережі. «Будьте щасливі», – ішлося в одному з коментарів. «Після трудового рабства – це неважко», – додав музикант і захисник.

Раніше 31-річна співачка Христина Соловій повідомила про розрив стосунків із 49-річним письменником Сергієм Жаданом та нові стосунки з 42-річним чоловіком.

Нагадаємо, чутки про роман Христини Соловій та Сергія Жадана почали поширюватись у травні 2023 року, коли письменник подав на розлучення з дружиною Іриною Куніциною. У шлюбі, який тривав 15 років, у подружжя народилася донька.