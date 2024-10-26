У лютому 2022 року Гарріс попереджала Зеленського про вторгнення РФ – він не повірив – журналіст Вудвард

Нинішня кандидатка на пост президента США Камала Гарріч ще у 2022 році попереджала Володимира Зеленського про можливий наступ росіян

19 лютого віцепрезидентка Гарріс відвідала конференцію з питань безпеки в Мюнхені, де особисто зустрілася із Зеленським. Байден доручив їй переконати українського президента в тому, що Росія планувала розпочати повномасштабний напад у найближчі дні. Про це у своїй книзі написав журналіст Боб Вудвард, передає «Голос Америки».

На зустрічі був також Андрій Єрмак та Олексій Резніков. У книзі Вудвард переказує приблизну розмову, яка відбулась за зачиненими дверима.

«Володимире, послухайте. Ви маєте поставитись до цього серйозно», – сказала Камала Гарріс.

«Ми не вважаємо, що росіяни вторгнуться. Так, вони погрожують нам, але вони це роблять весь час», – відповів Зеленський.

Гарріс почала перелічувати дані американської розвідки. Резніков ставив їх під сумнів. Зеленський також заперечував серйозність загрози. Розмова була непростою. Зрештою, Зеленський сказав: «Гаразд, якщо ми зараз це визнаємо, що ви зробите? Ви запровадите санкції? Ви дасте нам Джавеліни, Стінгери, літаки?»

«Покарання може наступити лише після злочину», – відповіла Гарріс. Вона запропонувала Зеленському подумати про план евакуації. Мобілізувати більше військ. Підготувати план керування країною. «Ми будемо поруч і допоможемо вам». Але дивлячись на Зеленського, Гарріс не могла перестати думати про те, чи достатньо зробили США.

Після зустрічі вона сказала своєму раднику: «Вони божевільні, якщо не готуються до евакуації. Можливо, ми більше ніколи його не побачимо».

Нагадаємо, журналіст та письменник Боб Вудвард недавно опублікував книгу під назвою «Війна», де розкрив багато деталей, які передували повномасштабному вторгненню росіян в Україну.

До слова, у своїй книзі Вудвард написав, що Байден знав про план Путіна щодо війни ще в жовтні 2021 року.