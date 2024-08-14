Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал

Користувачі ставали на захист своєї улюбленої письменниці: Забужко або ж Костенко

Після різких висловлювань письменниці Оксани Забужко щодо ролі Ліни Костенко в українській літературі – у мережі спалахнуло обговорення. Частина українців захоплюються Оксаною Забужко й не звертають уваги на її слова щодо Ліни Костенко. Частина ж звинуватили Забужко у заздрощах та пригадали суперечливі події із життя письменниці.

В нещодавньому інтерв'ю Оксана Забужко заявила, що у її молодості Ліна Костенко мала великий авторитет серед багатьох літераторів-початківців: «Вам сьогодні дістався слабкий відбиток тої абсолютної влади, яку вона мала у 80-ті роки. От в роки моєї літературної юності, це був, ну я не знаю, товариш Сталін в мініатюрі. От як вона скаже, так і буде».

У соціальній мережі Facebook думка суспільства розділилася. Багато людей стали на захист Ліни Костенко, аргументуючи це тим, що вона здобула ширшу славу, її твори відомі всім українцям і не тільки, а також, що вона, на відміну від Забужко, нібито не робить таких різких заяв про своїх колег.

Також були ті, хто наголошував на тому, що це дві письменниці із різних епох, тож у них не буде однакового світогляду.

Деякі користувачі пригадали те, що 1987 рокі Забужко вступила до Комуністичної партії, хоча її батько у сталінські часи відбував заслання в Забайкальському краї.

Під самим інтерв'ю на YouTube значно більше українців підтримують Оксану Забужко та дякують їй за розмову.

На суперечливі висловлювання Забужко відреагував й український письменник Андрій Кокотюха. Він пригадав, як колись в одному з романів Забужко назвала Ліну Костенко «гергеписте бабисько», на що Костенко згодом відповіла: у своєму першому прозовому творі назвала Забужко «ялова молодиця».

«Забужко хамовита, але то таке. Серед тих, хто коментує, є прихильники Забужко. Які дозволяють їй мати свою думку про все не світі. І це чудово, бо будь-яка людина, крім російської, бо то не люди, має право на власну думку та її висловлення. В принципі, донька Стефана (Забужко - ред.) не скоїла злочину. Вона просто така. Але! Якщо я чи хтось інший дасть не комплементарну оцінку самій пані Забужко – коментарі вибухнуть, як російський танк від української Стугни. І той, хто дозволив собі висловити свою думку про Забужко, буде навіки проклятий частиною спільноти. Отже, Боги існують. Як і небожителі. Забужко – можна все. Про Забужко – тільки пафосний позитив».

До слова, реакції Ліни Костенко на висловлювання Оксани Забужко не було.

Нагадаємо, українська письменниця Оксана Забужко різко висловилася про вплив Ліни Костенко на літературу в радянські часи.