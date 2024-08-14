Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал
Оксана Забужко також поставила під сумнів роль Ліни Костенко як дисидентки
фото: скриншот відео

Користувачі ставали на захист своєї улюбленої письменниці: Забужко або ж Костенко

Після різких висловлювань письменниці Оксани Забужко щодо ролі Ліни Костенко в українській літературі – у мережі спалахнуло обговорення. Частина українців захоплюються Оксаною Забужко й не звертають уваги на її слова щодо Ліни Костенко. Частина ж звинуватили Забужко у заздрощах та пригадали суперечливі події із життя письменниці.

В нещодавньому інтерв'ю Оксана Забужко заявила, що у її молодості Ліна Костенко мала великий авторитет серед багатьох літераторів-початківців: «Вам сьогодні дістався слабкий відбиток тої абсолютної влади, яку вона мала у 80-ті роки. От в роки моєї літературної юності, це був, ну я не знаю, товариш Сталін в мініатюрі. От як вона скаже, так і буде».

У соціальній мережі Facebook думка суспільства розділилася. Багато людей стали на захист Ліни Костенко, аргументуючи це тим, що вона здобула ширшу славу, її твори відомі всім українцям і не тільки, а також, що вона, на відміну від Забужко, нібито не робить таких різких заяв про своїх колег.

Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал фото 1
скриншот: facebook.com/suspilne.culture
Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал фото 2
скриншот: facebook.com/suspilne.culture
Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал фото 3
скриншот: facebook.com/suspilne.culture

Також були ті, хто наголошував на тому, що це дві письменниці із різних епох, тож у них не буде однакового світогляду.

Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал фото 4
скриншот: facebook.com/suspilne.culture

Деякі користувачі пригадали те, що 1987 рокі Забужко вступила до Комуністичної партії, хоча її батько у сталінські часи відбував заслання в Забайкальському краї.

Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал фото 5
скриншот: facebook.com/suspilne.culture
Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал фото 6
скриншот: facebook.com/suspilne.culture

Під самим інтерв'ю на YouTube значно більше українців підтримують Оксану Забужко та дякують їй за розмову.

Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал фото 7
скриншот: youtube.com/@emma.hardtalk
Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал фото 8
скриншот: youtube.com/@emma.hardtalk
Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал фото 9
скриншот: youtube.com/@emma.hardtalk

На суперечливі висловлювання Забужко відреагував й український письменник Андрій Кокотюха. Він пригадав, як колись в одному з романів Забужко назвала Ліну Костенко «гергеписте бабисько», на що Костенко згодом відповіла: у своєму першому прозовому творі назвала Забужко «ялова молодиця».

«Забужко хамовита, але то таке. Серед тих, хто коментує, є прихильники Забужко. Які дозволяють їй мати свою думку про все не світі. І це чудово, бо будь-яка людина, крім російської, бо то не люди, має право на власну думку та її висловлення. В принципі, донька Стефана (Забужко - ред.) не скоїла злочину. Вона просто така. Але! Якщо я чи хтось інший дасть не комплементарну оцінку самій пані Забужко – коментарі вибухнуть, як російський танк від української Стугни. І той, хто дозволив собі висловити свою думку про Забужко, буде навіки проклятий частиною спільноти. Отже, Боги існують. Як і небожителі. Забужко – можна все. Про Забужко – тільки пафосний позитив».

До слова, реакції Ліни Костенко на висловлювання Оксани Забужко не було.

Нагадаємо, українська письменниця Оксана Забужко різко висловилася про вплив Ліни Костенко на літературу в радянські часи.

Читайте також:

Теги: партії Андрій Кокотюха Facebook Ліна Костенко письменник YouTube Оксана Забужко письменниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Не приносьте квітів»: Ада Роговцева у день народження звернулася з проханням
«Не приносьте квітів»: Ада Роговцева у день народження звернулася з проханням
16 липня, 11:16
На думку російського політика, до замаху на Трампа причетні українські спецслужби
Колаборант із Сімферополя знайшов у замаху на Трампа «український слід»
14 липня, 15:50
Трамп заявив, що лише Бог врятував його «від немислимого»
Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців
14 липня, 17:58
Пономарьов з 2012 року підтримував виключно проросійські політичні сили, його дії після 24.02.2022 вказують на державну зраду України і роботу в інтересах Росії
Нардепа від забороненої «ОПЗЖ» судитимуть за державну зраду
15 липня, 15:30
Ініціатором резолюції була депутатка з опозиційної партіх «Прогресивна Словаччина»
Словацькі депутати провалили голосування про засудження удару РФ по «Охматдиту»
15 липня, 14:53
Офіційні особи в Києві витратили місяці на роздуми про те, що перемога Дональда Трампа може означати для їхньої війни з Росією
Трамп може намагатися змусити Україну піти на мир у інтересах Росії – Time
24 липня, 01:34
Волз вкотре повторив свою фразу, яка стала популярною, назвавши Венса та інших республіканців «дуже дивними»
Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу
7 серпня, 05:27
Марк Цукерберг не приховує любові до дружини Прісцилли Чан
Марк Цукерберг зробив оригінальний подарунок дружині
Сьогодні, 14:14
СБУ: Правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому» після отримання частини хабаря
Заступника міністра енергетики спіймано на хабарі. Соцмережі шоковані одним фото
12 серпня, 14:02

Суспільство

Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал
Забужко розкритикувала Ліну Костенко: реакція соцмереж на скандал
Мінінфраструктури відкриває курси керування автобусом для жінок: кого візьмуть і чому навчать
Мінінфраструктури відкриває курси керування автобусом для жінок: кого візьмуть і чому навчать
«Орлиці не сповідаються перед гієнами»: донька Фаріон анонсувала книгу з її цитатами
«Орлиці не сповідаються перед гієнами»: донька Фаріон анонсувала книгу з її цитатами
«Його всі лають»: жителька Курщини, яка пережила Другу світову, висловилась про Путіна
«Його всі лають»: жителька Курщини, яка пережила Другу світову, висловилась про Путіна
Загинув під час бою біля Гуляйполя. Згадаймо Василя Садрука
Загинув під час бою біля Гуляйполя. Згадаймо Василя Садрука
Мінлива хмарність, 27° тепла: прогноз погоди на 14 серпня
Мінлива хмарність, 27° тепла: прогноз погоди на 14 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
22K
Українська операція в Курській області може обернутися катастрофою – The New York Times
14K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5136
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
3285
Білоруський прикордонник вкоротив собі віку на кордоні з Україною

Новини

Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua