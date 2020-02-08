Шэрон Стоун поразила сеть архивным фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шэрон Стоун – голливудский секс-символ и эталон красоты – даже в свой 61 год выглядит роскошно

Периодически звезда любит напомнить всем, что в молодости она и вовсе была неотразима. Несколько часов в микроблоге странице Шэрон появилось архивное фото – кадр из фильма Мартина Скорсезе «Казино» 1995-го года, где снималась 37-летняя Стоун. Актриса в ярком наряде с выразительным макияжем лежит среди драгоценностей.

Но главное украшение снимка, безусловно – сама Шэрон. Тонкие черты лица, пухлые губы, высокие четкие брови.

Уникальная красота знаменитой актрисы без всякой пластики и коррекций в свое время сделала ее звездой мирового масштаба. А потому до сих пор волнует сердца миллионов поклонников.

Также на днях Стоун показала архивную обложку журнала Elle – съемка за январь 2012-го года показала звезду в цветущем виде.

53-летняя Шэрон позирует в сером свитере и как всегда выглядит счастливой и молодой.