  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Шэрон Стоун поразила сеть архивным фото

    • Розсилка
    Шэрон Стоун поразила сеть архивным фото

    Шэрон Стоун – голливудский секс-символ и эталон красоты – даже в свой 61 год выглядит роскошно

    Периодически звезда любит напомнить всем, что в молодости она и вовсе была неотразима. Несколько часов в микроблоге странице Шэрон появилось архивное фото – кадр из фильма Мартина Скорсезе «Казино» 1995-го года, где снималась 37-летняя Стоун. Актриса в ярком наряде с выразительным макияжем лежит среди драгоценностей.

    Но главное украшение снимка, безусловно – сама Шэрон. Тонкие черты лица, пухлые губы, высокие четкие брови.

    Уникальная красота знаменитой актрисы без всякой пластики и коррекций в свое время сделала ее звездой мирового масштаба. А потому до сих пор волнует сердца миллионов поклонников.

    Также на днях Стоун показала архивную обложку журнала Elle – съемка за январь 2012-го года показала звезду в цветущем виде.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Шэрон Стоун поразила сеть архивным фото
    Шэрон Стоун поразила сеть архивным фото
    Шэрон Стоун поразила сеть архивным фото

    53-летняя Шэрон позирует в сером свитере и как всегда выглядит счастливой и молодой.

    знаменитости фотография актриса время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ