Жена Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери



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Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолета

Семья легендарного баскетболиста опубликовала заявление о страшной потере

Жена пятикратного чемпиона NBA Коби Брайанта, Ванесса Брайант, сделала первое заявление от всей семьи по поводу гибели своего мужа и 13-летней дочери Джанны – они разбились в результате крушения вертолета.

«Я и девочки хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразали поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за ваши молитвы, нам они определенно были нужны. Мы опустошены смертью моего любимого мужа. Коби – замечательный отец наших детей, и моя милая, дорогая Джанна – любящая, вдумчивая и потрясающая дочь, замечательная сестра Натальи, Бьянки и Капри», – написала Ванесса Брайант в Instagram, выразив соболезнования семьям других людей, погибших во время крушения вертолета – по данным СМИ, всего на борту находилось 9 человек:

«Мы соболезнуем и другим семьям, потерявшим своих любимых в воскресенье. Мы разделяем ваше горе… Нет слов, чтобы описать нашу боль. Мне легче от осознания, что и Коби, и Джиджи знали, что их очень сильно любят. Мы счастливы, что они были в наших жизнях. Я бы очень хотела, чтобы они были с нами всегда. Они были счастьем, которое у нас забрали слишком рано… Я не уверена, как наши жизни будут складываться дальше. Невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся и каждый день пытаемся двигаться вперед, потому что Коби и наша малышка Джиджи освещают нам путь. Наша любовь к ним бесконечна и неизмерима. Я сожалею, что не могу их обнять, поцеловать. Чтобы они были с нами всегда».

Ванесса также отметила, что они хотят помочь семьям погибших не только морально:

«Спасибо, что делитесь горем, радостью, поддержкой. Мы просим вас отнестись с уважением к нашей частной жизни, нам нужно привыкнуть к новой реальности. В знак признания к нашей семье, Mamba Sports Foundation открыла фонд MambaOnThree, призванный помочь другим семьям справиться с трагедией. Спасибо за поддержку нас вашими молитвами, за любовь к Коби, Джиджи, Наталье, Бьянке, Капри и мне».

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