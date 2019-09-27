  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки

    • Розсилка
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки

    Марьяна Михолап работает у Николая Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе

    Депутат-мажоритарщик от партии «Слуга народа» Николай Тищенко имеет среди помощников 22-летнюю модель Марьяну Михолап. Это обнаружили журналисты проекта Радио Свобода «ньюзрум».

    Как говорится на сайте Верховной Рады, Михолап работает в Тищенко на по срочному трудовому договору на постоянной основе.

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки

    В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика». Хотя, как сама признавалась, «слабо видит себя в этом».

    Еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка. А еще предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября 2019 ее резюме об этом были удалены из соответствующих сайтов.

    В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс «Мисс Украина». А недавно активно снималась в фотосессиях. В частности, для известных брендов.

     Читайте также: Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Николай Тищенко Елена Зеленская
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ