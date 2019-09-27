«Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки



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Марьяна Михолап работает у Николая Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе

Депутат-мажоритарщик от партии «Слуга народа» Николай Тищенко имеет среди помощников 22-летнюю модель Марьяну Михолап. Это обнаружили журналисты проекта Радио Свобода «ньюзрум».

Как говорится на сайте Верховной Рады, Михолап работает в Тищенко на по срочному трудовому договору на постоянной основе.

В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика». Хотя, как сама признавалась, «слабо видит себя в этом».

Еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка. А еще предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября 2019 ее резюме об этом были удалены из соответствующих сайтов.

В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс «Мисс Украина». А недавно активно снималась в фотосессиях. В частности, для известных брендов.