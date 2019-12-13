Снежный лабиринт в Польше выглядит как сказка



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boredpanda.com

И он просто огромный!

Возможно, вы слышали о городке Закопане площадью всего 84 кв. км, который называют «зимней столицей Польши». Это популярный лыжный курорт и туристическая достопримечательность.

Но самое интересное в Закопане — это крупнейший в мире снежный лабиринт, достойный Стэнли Кубрика. Огромный лабиринт по размерам превосходит 10 теннисных кортов и состоит из 60 тыс. ледяных блоков.

Этот сказочный снежный лабиринт — самый большой в мире. Его площадь составляет 2 тыс. квадратных метров. Он построен из более чем 60 тыс. ледяных блоков. На его постройку у 50 рабочих ушло больше месяца.

Лабиринт примыкает к 16-метровому снежному замку с потайными ходами и башней. А в замке имеются сокровища! И потрясающие ледяные скульптуры, созданные польскими и словацкими мастерами.

Джерело: boredpanda.com