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    Снежный лабиринт в Польше выглядит как сказка

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    Снежный лабиринт в Польше выглядит как сказка
    boredpanda.com

    И он просто огромный!

    Возможно, вы слышали о городке Закопане площадью всего 84 кв. км, который называют «зимней столицей Польши». Это популярный лыжный курорт и туристическая достопримечательность.

    Но самое интересное в Закопане — это крупнейший в мире снежный лабиринт, достойный Стэнли Кубрика. Огромный лабиринт по размерам превосходит 10 теннисных кортов и состоит из 60 тыс. ледяных блоков.

    Этот сказочный снежный лабиринт — самый большой в мире. Его площадь составляет 2 тыс. квадратных метров. Он построен из более чем 60 тыс. ледяных блоков. На его постройку у 50 рабочих ушло больше месяца.

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    Снежный лабиринт в Польше выглядит как сказка
    Снежный лабиринт в Польше выглядит как сказка
    Снежный лабиринт в Польше выглядит как сказка
    Снежный лабиринт в Польше выглядит как сказка
    Снежный лабиринт в Польше выглядит как сказка
    Снежный лабиринт в Польше выглядит как сказка
    Снежный лабиринт в Польше выглядит как сказка

    Лабиринт примыкает к 16-метровому снежному замку с потайными ходами и башней. А в замке имеются сокровища! И потрясающие ледяные скульптуры, созданные польскими и словацкими мастерами.

    Джерело: boredpanda.com

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