Широкую популярность приобрела подборка остроумных совпадений на уличных фото

Фотограф создал серию фото под названием «Совпадения»

Профессиональный фотограф Джонатан Хигби создал серию уличных фотографий на которых изображены забавные совпадения. Его подборка впечатляет, а рассказанная в снимках атмосфераНью-Йорка будоражит фантазию. Джонатан считает, что нашел лучший способ познакомиться с городом через искусство и творчество. По мнению фотографа, отличительными чертами



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Фотограф создал серию фото под названием «Совпадения»

Профессиональный фотограф Джонатан Хигби создал серию уличных фотографий на которых изображены забавные совпадения. Его подборка впечатляет, а рассказанная в снимках атмосфераНью-Йорка будоражит фантазию.

Джонатан считает, что нашел лучший способ познакомиться с городом через искусство и творчество.

По мнению фотографа, отличительными чертами Нью-Йорка от других городов мира являются энергия и хаос. Это может просто ошеломить, когда вы впервые ступите на тротуар Манхэттена.

Интенсивная сенсорная перегрузка: визуальная реклама неизбежна, уличное искусство и граффити - повсюду то, что заставляет сердце биться чаще. А еще - невероятный поток незнакомых людей 24/7.

Попытки фотографа отфильтровать безумие и укротить эту анархию, захватив сюрреалистическую сущность мегаполиса, постепенно превратились в то, что сейчас является проектом «Совпадения».

На удивление, разрозненные и несвязанные элементы на фотографиях собрались вместе в короткий, чудесный момент, чтобы создать что-то прекрасное.

В конечном счете, «Совпадения» - это признание в любви к Нью-Йорку и бесконечное количество волшебных, эфемерных и случайных моментов, которые делают его городом отличным от любого другого.

Джерело: boredpanda.com