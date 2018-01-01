Широкую популярность приобрела подборка остроумных совпадений на уличных фото
- Сьогодні, 15:46
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Фотограф создал серию фото под названием «Совпадения»
Профессиональный фотограф Джонатан Хигби создал серию уличных фотографий на которых изображены забавные совпадения. Его подборка впечатляет, а рассказанная в снимках атмосфераНью-Йорка будоражит фантазию.
Джонатан считает, что нашел лучший способ познакомиться с городом через искусство и творчество.
По мнению фотографа, отличительными чертами Нью-Йорка от других городов мира являются энергия и хаос. Это может просто ошеломить, когда вы впервые ступите на тротуар Манхэттена.
Интенсивная сенсорная перегрузка: визуальная реклама неизбежна, уличное искусство и граффити - повсюду то, что заставляет сердце биться чаще. А еще - невероятный поток незнакомых людей 24/7.
Попытки фотографа отфильтровать безумие и укротить эту анархию, захватив сюрреалистическую сущность мегаполиса, постепенно превратились в то, что сейчас является проектом «Совпадения».
На удивление, разрозненные и несвязанные элементы на фотографиях собрались вместе в короткий, чудесный момент, чтобы создать что-то прекрасное.
В конечном счете, «Совпадения» - это признание в любви к Нью-Йорку и бесконечное количество волшебных, эфемерных и случайных моментов, которые делают его городом отличным от любого другого.
Джерело: boredpanda.com