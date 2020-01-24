Стало известно имя главного героя шоу «Холостяк 10»



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Канал СТБ представил главного героя юбилейного сезона, который стартует в эфире уже шестого марта

Главным героем украинского романтического реалити «Холостяк 10» стал пилот и владелец летной школы в Америке.

Его зовут Макс. Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Макс много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви.

«Поиски 10-го Холостяка длились очень долго. Мы на три месяца сдвинули съемки, потому что искали и ждали этого мужчину. Он — пилот. Владелец летной школы в Майами. Фамилию мы пока не скажем, это еще один наш секрет», — прокомментировала управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Авторы реалити представили не только холостяка, но и первые фрагменты нового сезона.

Саундтреком к тизеру стала кавер-версия звездного хита Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась в популярном телевизионном проекте, Романа Дуды и Веры Кекелии.

Съемки 10-го сезона реалити «Холостяк» уже подходят к концу. Премьера проекта «Холостяк-10» состоится на СТБ шестого марта 2020 года.