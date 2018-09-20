Стрит-арт Гамлета в Харькове: лучшие граффити художника



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Гамлет

Имя художника Гамлета Зиньковского стало более известным после закрашенной работы «Кажется, я нашел себя, не потерять бы его»

Его рисунок с надписью «Кажется, я нашел себя, не потерять бы его» залили краской соседи из дома напротив. Они расценили работу как «шизофрению». После этого стена начала «жить своей жизнью», а между коммунальщиками и художниками разразилось арт-противостояние. Коммунальщики закрашивали инсталляции, а рисунки появлялись вновь и вновь. У стены даже появилась своя страница в соцсетях.

17 сентября одну из работ Гамлета закрасили в Одессе на улице Успенской. Кому поздними осенними вечерами не хватает света, может прогуляться по улице Ярослава Мудрого к пересечению с Пушкинской.

Полюбоваться «вечной красотой» Зиньковского можно за одним из домов по улице Пушкинской. На мусорные баки не обращайте внимания — всмотритесь в таинственную красоту за закрытой дверью нарисованного гаража.Сразу два рисунка в стиле стрит-арт («уличное искусство») можно посмотреть со стороны Максимилиановской улицы. Харьковчанка с пакетом на фото концептуально вписывается в работу «Каждый тянет свой груз».

На размышления о перспективе и мнении вас натолкнут иллюстрации по улице Багалия. Работы Гамлет Зиньковский нарисовал в 2016 году. Здесь же есть «портал куда-то».

На Пушкинской можно найти еще два рисунка Зиньковского. Один из них напоминает, что выход всегда есть, второй, что у растений тоже есть чему поучиться. Мотивационное изображение для понедельника можно увидеть на улице Гиршмана. И здесь же фото, которое может повлиять на ваше отношение к славе. Или к Славе.

Джерело: 057.ua