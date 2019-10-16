Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки



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Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid/

Второе место в рейтинге заняла Бейонсе

Супермодель Белла Хадид на 94,35% идеальна. И это официальное исследование известного пластического хирурга Джулиана Де Сильвы. Как сообщает The Sun, он провел исследование, которое показало, что лицо Беллы максимально приближено к «золотому сечению». Для этого Джулиан измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти знаменитостей. В итоге именно Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире.

Второе место в рейтинге заняла Бейонсе (92,44%), а третье _ актриса Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый совершенный нос из всех изученных в ходе исследования. В десятку самых красивых в мире также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

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