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    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки

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    <p>Белла Хадид</p> <p>Фото: instagram.com/bellahadid/</p> - Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки

    Белла Хадид

    Фото: instagram.com/bellahadid/

    Второе место в рейтинге заняла Бейонсе

    Супермодель Белла Хадид на 94,35% идеальна. И это официальное исследование известного пластического хирурга Джулиана Де Сильвы. Как сообщает The Sun, он провел исследование, которое показало, что лицо Беллы максимально приближено к «золотому сечению». Для этого Джулиан измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти знаменитостей. В итоге именно Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире.

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    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки
    Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире: фото соблазнительной красотки

    Второе место в рейтинге заняла Бейонсе (92,44%), а третье _ актриса Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый совершенный нос из всех изученных в ходе исследования. В десятку самых красивых в мире также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

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    актриса Белла Хадид
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