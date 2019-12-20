Сын Потапа трогательно поздравил маму (фото)



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instagram.com/potapchiq

На снимке можно увидеть, как Горовая целует в щеку 11-летнего Андрея Потапенко

Сын знаменитого украинского продюсера Алексея Потапенко Андрей выложил на свою страницу в Insatgram фото со своей мамой Ириной Горовой в честь ее 42-летия.

Мама и сын одеты практически одинаково. На них - белые футболки и кожаные куртки черного цвета.

«Мамуля моя дорогая! С днем рождения тебя! Желаю много счастья, здоровья и любви! Ты у нас самая лучшая и красивая!» - трогательно подписал кадр сын Потапа.

instagram.com/potapchiq

Горовая поспешила с ответом и не менее трогательно написала в комментариях: «Любимый мой!».

Другие пользователи сети также принялись поздравлять бывшую жену Потапа с днем рождения.