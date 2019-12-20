Джамала и Alyona Alyona в новом клипе спели о диванных критиках (видео)



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Исполнительницы представили видео на песню «Забирай»

«Не судите, да не судимы будете», - говорит рэперша

Представительницы разных направлений в украинском шоу-бизнесе Джамала и Аlyona Аlyona спели в дуэте и представили клип на совместный трек «Забирай».

«Обычно люди в соцсетях очень отличаются от того, какие они в жизни. Замечают все недостатки других, а о своих будто забывают ... Лично я считаю, что вступив в мир ближнего, можно его понять, а встав на его пути, можно пропустить через себя все, что на нем было. Не судите, да не судимы будете. Именно обо всем этом наш трек «, - отметила реперка.

Песня была написана двумя звездами. Так, alyona alyona работала над текстом, а Джамала - над текстом и музыкой. Поэтому в треке органично сплелась стилистика обеих исполнительниц.

По словам Джамалы песня о людях, которые живут жизнью в Сети.

«Песня о диванных критиков, о людях, которые заполняют свою внутреннюю пустоту ненавистью и яростью, живут чужой жизнью онлайн. Живите и любите друг друга режиме. Пока вы тратите время, оставляя негативные комментарии чужой вам человеку, пусть даже и очень известной, в этот момент поддержка и любовь нужны вашим близким людям. Цените их!», - именно так прокомментировала новій клип Джамала.