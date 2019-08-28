Тедди Куинливан: первая модель-трансгендер, ставшая лицом Chanel Beauty



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/teddy_quinlivan

Модные бренды продолжают все активнее работать в diversity-направлении, приглашая для работы все более разноплановых и разнохарактерных моделей

На этот раз внимание общественности привлек гигант Chanel – новым лицом его бьюти-подразделения станет модель-трансгендер Тедди Куинливан.

В Instagram-аккаунте Chanel Beauty уже появились первые ролики с Куинливан, которая демонстрирует как пользоваться продуктами из линейки Soleil Tan De Chanel.

«Я никогда не плачу, когда мне грустно, но в момент радости и трумфа я рыдаю от счастья, – поделилась у себя в социальных сетях модель. – Моя жизнь – вечная борьба: от постоянных издевательств в школе до избиений собственным отцом. Эта победа, стоила всех тех страданий».

Тедди Куинливан родилась в Бостоне в 1994 году, а карьеру начала благодаря Николя Жескьеру. В 2015 году он пригласил ее принять участие в шоу Louis Vuitton весна-лето 2016.

Девушка с огромными и бездонными глазами мгновенно стала любимицей кастинг-директоров, так как ее внешность – запоминающаяся, но при этом очень универсальная – подходила как для эксцентричных нарядов британца Джонатана Андерсона или романтичных платьев Valentino, так и для строгой классики вроде BOSS.

Карьера Куинливан началась достаточно прозаично – знакомый манекенщик отправил ее фотографии в одно модельное агентство, где ею заинтересовались и спустя некоторое время она отправилась в Париж. «Именно эксклюзив для Louis Vuitton стал переломным моментом для меня», – рассказывала Тедди в 2016-м году в интервью американскому Harper's Bazaar, а спустя год ошеломила мир моды громким заявлением, что она трансгендер.

Несмотря на сильные опасения, мир моды поддержал модель. Одним из первых слова поддержки выразил Марк Джейкобс, а количество работы у Куинливан меньше не стало.

Джерело: vogue.ua