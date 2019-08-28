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    Тедди Куинливан: первая модель-трансгендер, ставшая лицом Chanel Beauty

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    Тедди Куинливан: первая модель-трансгендер, ставшая лицом Chanel Beauty
    instagram.com/teddy_quinlivan

    Модные бренды продолжают все активнее работать в diversity-направлении, приглашая для работы все более разноплановых и разнохарактерных моделей

    На этот раз внимание общественности привлек гигант Chanel – новым лицом его бьюти-подразделения станет модель-трансгендер Тедди Куинливан.

    В Instagram-аккаунте Chanel Beauty уже появились первые ролики с Куинливан, которая демонстрирует как пользоваться продуктами из линейки Soleil Tan De Chanel.

    «Я никогда не плачу, когда мне грустно, но в момент радости и трумфа я рыдаю от счастья, – поделилась у себя в социальных сетях модель. – Моя жизнь – вечная борьба: от постоянных издевательств в школе до избиений собственным отцом. Эта победа, стоила всех тех страданий».

    Тедди Куинливан родилась в Бостоне в 1994 году, а карьеру начала благодаря Николя Жескьеру. В 2015 году он пригласил ее принять участие в шоу Louis Vuitton весна-лето 2016. 

    Девушка с огромными и бездонными глазами мгновенно стала любимицей кастинг-директоров, так как ее внешность – запоминающаяся, но при этом очень универсальная – подходила как для эксцентричных нарядов британца Джонатана Андерсона или романтичных платьев Valentino, так и для строгой классики вроде BOSS.

    Карьера Куинливан началась достаточно прозаично – знакомый манекенщик отправил ее фотографии в одно модельное агентство, где ею заинтересовались и спустя некоторое время она отправилась в Париж. «Именно эксклюзив для Louis Vuitton стал переломным моментом для меня», – рассказывала Тедди в 2016-м году в интервью американскому Harper's Bazaar, а спустя год ошеломила мир моды громким заявлением, что она трансгендер.

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    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan
    instagram.com/teddy_quinlivan

    Несмотря на сильные опасения, мир моды поддержал модель. Одним из первых слова поддержки выразил Марк Джейкобс, а количество работы у Куинливан меньше не стало.

    Джерело: vogue.ua

    Париж знаменитости фотография модель трансгендер
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