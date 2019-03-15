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    The New Yorker опубликовал шаржи на семью Дональда Трампа

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    The New Yorker опубликовал шаржи на семью Дональда Трампа
    The New Yorker

    Меланья — «Мать драконов», а Иванка — высокомерная Царевна Несмеяна. Американский журнал The New Yorker выпустил очередную порцию иллюстраций

    На этот раз журналисты издания посвятили свои карикатуры членам семьи Дональда Трампа — супруге Меланье, дочери Иванке и сыновьям Эрику и Дональду-младшему. Дизайнеры изобразили их в «королевских» и мифических образах.

    Редакторы решили, что Меланья напоминает им дракона. Они нарисовали первую леди с чешуей и крыльями и слишком «натянутой» улыбкой. Экс-модель шагает на высоченных каблуках в толстовке с надписью Be Best I Dont Care, что является отсылкой к ее кампании в поддержку детей, которые сталкиваются с буллингом в соцсетях. «Выглядит великолепно в драконьем образе с крыльями — Меланья, которая готова улететь куда подальше», — подписали картинку журналисты.

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    The New Yorker опубликовал шаржи на семью Дональда Трампа
    The New Yorker опубликовал шаржи на семью Дональда Трампа
    The New Yorker опубликовал шаржи на семью Дональда Трампа
    The New Yorker опубликовал шаржи на семью Дональда Трампа
    The New Yorker опубликовал шаржи на семью Дональда Трампа
    The New Yorker

    Дональда Трампа показали в образе генерала, который имеет всевозможные медали. 45-президент США носит золотой плащ, усеянный наградами. «Big Don прощает себе силу и эгоцентричность в золотом плаще и красной кепке — и, конечно же, имеет больше всех наград». Кстати, красная кепка — отсылка к кампании Дональда с лозунгом Make America Great Again.

    Иванка в пышном розовом платье представлена надменной принцессой. Впрочем, на картинке и надпись соответствующая — «Иванка обратила на себя все внимание и разорила наши кошельки. Поступает в духе классической принцессы с короной, усыпанной драгоценностями».

    Муж Иванки — Джаред изображен таинственным незнакомцем в очках и черном костюме. На картинке он будто идет на цыпочках, боясь поднять шум. «Изворотливый и скользкий Джаред, пора выходить из теней — в этом кашемировом комбинезоне и черных очках тебе, конечно, проще».

    Сыновья Трампа — Эрик и Дональд-младший выглядят, как пажи. Правда, на их нарядах хаки-принт, а в руках автоматы: «Мальчики есть мальчики. Эрик и Дональд одеты в роскошный царственный камуфляж и готовы убивать».

    Джерело: graziamagazine.ru

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