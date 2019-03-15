The New Yorker опубликовал шаржи на семью Дональда Трампа



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The New Yorker

Меланья — «Мать драконов», а Иванка — высокомерная Царевна Несмеяна. Американский журнал The New Yorker выпустил очередную порцию иллюстраций

На этот раз журналисты издания посвятили свои карикатуры членам семьи Дональда Трампа — супруге Меланье, дочери Иванке и сыновьям Эрику и Дональду-младшему. Дизайнеры изобразили их в «королевских» и мифических образах.

Редакторы решили, что Меланья напоминает им дракона. Они нарисовали первую леди с чешуей и крыльями и слишком «натянутой» улыбкой. Экс-модель шагает на высоченных каблуках в толстовке с надписью Be Best I Dont Care, что является отсылкой к ее кампании в поддержку детей, которые сталкиваются с буллингом в соцсетях. «Выглядит великолепно в драконьем образе с крыльями — Меланья, которая готова улететь куда подальше», — подписали картинку журналисты.

Дональда Трампа показали в образе генерала, который имеет всевозможные медали. 45-президент США носит золотой плащ, усеянный наградами. «Big Don прощает себе силу и эгоцентричность в золотом плаще и красной кепке — и, конечно же, имеет больше всех наград». Кстати, красная кепка — отсылка к кампании Дональда с лозунгом Make America Great Again.

Иванка в пышном розовом платье представлена надменной принцессой. Впрочем, на картинке и надпись соответствующая — «Иванка обратила на себя все внимание и разорила наши кошельки. Поступает в духе классической принцессы с короной, усыпанной драгоценностями».

Муж Иванки — Джаред изображен таинственным незнакомцем в очках и черном костюме. На картинке он будто идет на цыпочках, боясь поднять шум. «Изворотливый и скользкий Джаред, пора выходить из теней — в этом кашемировом комбинезоне и черных очках тебе, конечно, проще».

Сыновья Трампа — Эрик и Дональд-младший выглядят, как пажи. Правда, на их нарядах хаки-принт, а в руках автоматы: «Мальчики есть мальчики. Эрик и Дональд одеты в роскошный царственный камуфляж и готовы убивать».

Джерело: graziamagazine.ru