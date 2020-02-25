Тимур Мирошниченко решил обвенчаться с возлюбленной



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Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом, а через несколько дней супруги окрестят сына

Мирошниченко уже дважды отец. Летом 2018-го у ведущего и его жены родилась дочь Мия. В феврале этого года супруги стали родителями мальчика Марка, и Тимур присутствовал на родах.

«Мы, мужчины, никогда в жизни не поймем той боли, которую выдерживают женщины во время родов. Поэтому просто находиться рядом, даже быть тем человеком, которого надо не за чем-то послать, а куда-то. Я прямо советую всем мужчинам обязательно на роды ходить», – поделился телеведущий в интервью «Ранку з Україною».

Нередко после рождения ребенка женщины сталкиваются с послеродовым кризисом. Мирошниченко откровенно признается: его жене также знакомо это состояние.

«Она была и, в принципе, это абсолютно ожидаемая история. Я слышал о таком понятии, но не знал, как это выглядит. И когда она проявлялась после первой беременности, то мне было в определенный момент неловко. Самое главное – правильно относиться к этому, выдержать, поддержать в нужный момент или даже просто помолчать».

Ранее ведущий «Зіркового шляху» рассказывал, что крестить сына Марка будут 29 февраля. А вот крестными родителями станут близкие друзья семьи.

«Мы уже очень давно дружим, а в последнее время все чаще видимся. Нас влюбил в эту церковь батюшка, который как раз-таки крестил Мию. Это уникальный батюшка, он и блогером стал, и получил лицензию фитнес-тренера», – удивил Мирошниченко.

Оказывается, в этом году супруги решили обвенчаться – и не только Тимур с Инной, но и их родители.

«Мы решили, что еще в этом году обвенчаемся. Более того, нам к паре пообещали стать мои родители, потому что они не венчаны, Иннины родители. То есть у нас будет огромное семейное венчание, но уже после Пасхи», – ошеломил признанием Мирошниченко в эфире канала «Украина».