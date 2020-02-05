52-летняя Джулия Робертс отдохнула с семьей на мексиканском курорте: фото папарацци



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Кинодива засветила идеальную фигуру в купальнике

Джулия Робертс с пользой провела выходные на мексиканском курорте, наслаждаясь теплой погодой вместе со своей семьей. 52-летняя актриса отдыхала у бассейна в купальнике, дав папарацци возможность заметить татуировку, о которой она рассказывала в одном из своих интервью: на ее пояснице набиты инициалы мужа Дэниэла Модера и имена троих детей — 15-летних близнецов Финнеаса и Хейзел и 12-летнего сына Генри.

Ранее, 52-летняя Джулия Робертс поделилась в Инстаграм стори снимком со своей фан-страницы. На фото два портрета актрисы - один 1990 года, где она позирует в образе своей героини из фильма «Красотка», и второй уже современный.

Глядя на два изображения Джулии, сложно поверить, что между ними разница 29 лет! Голливудская звезда практически не изменилась с того времени: разве что стала выглядеть взрослее, сменила цвет волос и сделала более объемные локоны.



