Тіна Кароль в образі чорної кобри. Нові фото артистки заворожують

Фотосесія виконана в мінімалістичному стилі, де головна увага зосереджена на самій артистці та її емоціях

Фотосесія виконана в мінімалістичному стилі

Українська поп-діва Тіна Кароль показала світлини зі своєї нової фотосесії. Цього разу співачка постала в зухвалому та елегантному образі чорної кобри. Про це повідомляє «Главком».

фото: Тіна Кароль

На світлинах, які вже розлетілися мережею, Тіна Кароль вбрана у вишукану чорну сукню, що підкреслює її струнку фігуру. На фотографіях Тіна Кароль позує без великористання додаткових аксесуарів, зберігаючи головний акцент на чорному платті та емоціях. Зірка не використала яскравий макіяж, який би привертав увагу на себе.

фото: Тіна Кароль

Фотосесія виконана в мінімалістичному стилі, де головна увага зосереджена на самій артистці та її емоціях. На світлинах головним акцентом виступає цілісний образ Тіни Кароль, який нагадує образ чорної кобри – символ мудрості та жіночої сили.

фото: Тіна Кароль

фото: Тіна Кароль

Шанувальники Тіни Кароль у соціальних мережах не приховують свого захоплення. У коментарях прихильники підкреслюють успішність образу співачки.

фото: Тіна Кароль

фото: Тіна Кароль

Поки що невідомо, чи пов'язана ця фотосесія з виходом нової музичної роботи артистки.

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