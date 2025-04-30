Тіна Кароль в образі чорної кобри. Нові фото артистки заворожують
Фотосесія виконана в мінімалістичному стилі
Українська поп-діва Тіна Кароль показала світлини зі своєї нової фотосесії. Цього разу співачка постала в зухвалому та елегантному образі чорної кобри. Про це повідомляє «Главком».
На світлинах, які вже розлетілися мережею, Тіна Кароль вбрана у вишукану чорну сукню, що підкреслює її струнку фігуру. На фотографіях Тіна Кароль позує без великористання додаткових аксесуарів, зберігаючи головний акцент на чорному платті та емоціях. Зірка не використала яскравий макіяж, який би привертав увагу на себе.
Фотосесія виконана в мінімалістичному стилі, де головна увага зосереджена на самій артистці та її емоціях. На світлинах головним акцентом виступає цілісний образ Тіни Кароль, який нагадує образ чорної кобри – символ мудрості та жіночої сили.
Шанувальники Тіни Кароль у соціальних мережах не приховують свого захоплення. У коментарях прихильники підкреслюють успішність образу співачки.
Поки що невідомо, чи пов'язана ця фотосесія з виходом нової музичної роботи артистки.
Нагадаємо, Голлівудська ікона Демі Мур, яка неодноразово доводила свою силу, талант і витонченість, стала головною героїнею цьогорічного спеціального випуску World’s Most Beautiful від журналу People. У свої 62 роки акторка прикрасила обкладинку видання, підтвердивши, що краса не має віку.
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