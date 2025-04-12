Образ шльондри. Тіна Кароль описала свій останній скандальний костюм

Кароль у свої 40 років може похвалитися підтягнутою фігурою

Тіна Кароль знову опинилася в центрі уваги – цього разу завдяки зухвалому образу, який вона обрала для появи на шоу Жені Яновича «20:23». Співачка засвітилася в сукні, яка не тільки підкреслила її фігуру, а й вразила ціною. Про це пише «Главком» з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

Кароль у свої 40 років може похвалитися підтягнутою фігурою – її вона підкреслила «маленькою» чорною сукнею. Родзинкою вбрання стало незвичне декольте з прозорим ліфом і вшитими чашками. Доповнити таке вбрання вона вирішила чорними колготками та лакованими туфлями на підборах.

Завершували образ Кароль легкий макіяж із акцентом на губах, а також зачіска – високий хвіст на потилиці. Сама Кароль жартома охарактеризувала своє вбрання як «образ шльондри».

На фото можна побачити, що артистка не побоялася в досить відвертому вбранні й на підборах показати деякі асани йоги, якою вона займається впродовж кількох останніх років.

Для зйомки артистка обрала сукню англійського бренду Christopher Kane. Її вартість – 905 євро (приблизно 42 тисячі гривень). Щоправда, зараз вбрання можна купити зі знижкою 50% – за 20 тисяч. В описі сказано, що сукня «грає з оптичними ілюзіями». Вона має структурований прозорий ліф із регульованими бретелями й вшитими чорними чашками.

Нагадаємо, що раніше користувачі соцмереж пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини. Мова йде про пісню Russian Boy 2005 року. Прикметно, що більшість користувачів у соцмережах стали на бік співачки. Мовляв, тоді багато людей мали інше ставлення до росіян, а наразі Тіна Кароль, ймовірно, вже і не памʼятає цю пісню.

До слова, Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних осіб «Резервіст». Під наглядом інструктора артистка надавала допомогу пораненому, стріляла у мішень з різних положень. У сторіз на власній сторінці у мережі Тіна Кароль також виклала відео, на якому вона бере участь у тренувальній евакуації пораненого з поля бою та накладає собі турнікет на стегно.

До слова, Тіна Кароль у 2023 році зустрілась із Папою Римським та передала йому щоденник дев’ятирічного маріупольця Єгора, який робив записи під час блокади міста. Тоді співачку звинуватили в піарі, а також розкритикували за рішення передати унікальний щоденник саме понтифіку, адже він неодноразово пропонував Україні та Росії примиритися.