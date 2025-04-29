«Готова зазирнути в очі іншого чоловіка». Тіна Кароль анонсувала зміни в особистому житті

Тіна Кароль: Я стала вдовою в 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка

12 років тому, 28 квітня, Тіна Кароль втратила свого чоловіка продюсера Євгена Огіра. Співачка зворушливо розповіла, як змінилося її життя після цієї болючої втрати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Тіни Кароль в Telegram.

«28 квітня. 12 років тому. Розлука навіки не вербальна, а фізична, що обпалює розум та душу фантомами його присутності. Говорять, що життя ділиться на 12-річні життєві цикли. Багато що говорять, а я живу завжди своїм відчуттям, що гідно, а що ні, і інтуїцією. І ось я прийняла цей бій, цей шлях, с*ка, складний до крику кожної клітини, до скрипу зубів, без права на помилку. Сповнений покладання надій тільки на себе. Сповнений аскез і целібату», – йдеться у дописі.

Тіна Кароль зізналася, що після втрати чоловіка не мала права на слабкість, адже росте син, який мав бачити у ній лише переможницю й героїню. Не зраджуючи своїм принципам людяності й патріотизму, вона зуміла вистояти перед натиском, шантажем та жорстокістю, залишившись сильною як духовно, так і фізично. Співачка зазначила, що прагне ставати кращою версією себе з кожним наступним кроком.

«Я стала вдовою в 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила. Не бійтеся виклику, бійтеся змію під виглядом слабкості, яка роз'їдає свідомість і губить отрутою», – зазначила Тіна Кароль.

Співачка підсумувала: «За цей період написано стільки хітів, і була спроможність допомагати іншим, що наступні 12 років точно стануть кращими, і вистачить знань і волі для служіння людям, залишатись взірцем достойної жінки та сучасної натхненної енергії, що всиляє життя і віру в руїни людських надій».

Зауважимо, що 28 квітня 2013 року пішов з життя чоловік співачки Тіни Кароль, продюсер Євген Огір, який кілька років боровся з онкологією. У співачки є син від нього Веніамін. Від цього шлюбу у співачки є син Веніамін.

Нагадаємо, що Тіна Кароль знову опинилася в центрі уваги – цього разу завдяки зухвалому образу, який вона обрала для появи на шоу Жені Яновича «20:23». Співачка засвітилася в сукні, яка не тільки підкреслила її фігуру, а й вразила ціною.

Сама Кароль жартома охарактеризувала своє вбрання як «образ шльондри».

Раніше користувачі соцмереж пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини. Мова йде про пісню Russian Boy 2005 року. Прикметно, що більшість користувачів у соцмережах стали на бік співачки. Мовляв, тоді багато людей мали інше ставлення до росіян, а наразі Тіна Кароль, ймовірно, вже і не памʼятає цю пісню.

До слова, Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних осіб «Резервіст». Під наглядом інструктора артистка надавала допомогу пораненому, стріляла у мішень з різних положень. У сторіз на власній сторінці у мережі Тіна Кароль також виклала відео, на якому вона бере участь у тренувальній евакуації пораненого з поля бою та накладає собі турнікет на стегно.