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    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino

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    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino

    Американская трансгендерная актриса и модель Доминик Джексон, также известная как Тайра Аллюр Росс, снялась в рекламной кампании Valentino Garavani

     В видеокампейне авторства фэшн-фотографа Люка Гилфорда она демонстрирует зеленую сумку новой модели Vsling и рассказывает, что готова ради нее на все.

    Valentino Garavani Vsling – это классическая наплечная сумка прямоугольной формы с золотистой цепью и логотипом Valentino в цвет модели. Сумка представлена в 8 оттенках: розовом, красном, белом, желтом, черном, оранжевом, бежевом и зеленом.

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    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino
    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino
    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino
    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino
    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino
    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino
    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino
    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino
    Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino

    Ранее в рекламной кампании Valentino Garavani Vsling также снялись американская актриса Роуэн Бланчард и американская телеведущая Джанет Мок.

    Доминик Джексон известна по роли Электры Абанданс в телесериале «Поза». Это первое развлекательное шоу о квир-сообществе в США, в котором снялись геи и трансгендерные мужчины и женщины.


    Джерело: Buro 24/7

    фотограф мода и красота фотография модель
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