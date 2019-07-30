Трансгендерная модель Доминик Джексон снялась для Valentino



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Американская трансгендерная актриса и модель Доминик Джексон, также известная как Тайра Аллюр Росс, снялась в рекламной кампании Valentino Garavani

В видеокампейне авторства фэшн-фотографа Люка Гилфорда она демонстрирует зеленую сумку новой модели Vsling и рассказывает, что готова ради нее на все.

Valentino Garavani Vsling – это классическая наплечная сумка прямоугольной формы с золотистой цепью и логотипом Valentino в цвет модели. Сумка представлена в 8 оттенках: розовом, красном, белом, желтом, черном, оранжевом, бежевом и зеленом.

Ранее в рекламной кампании Valentino Garavani Vsling также снялись американская актриса Роуэн Бланчард и американская телеведущая Джанет Мок.

Доминик Джексон известна по роли Электры Абанданс в телесериале «Поза». Это первое развлекательное шоу о квир-сообществе в США, в котором снялись геи и трансгендерные мужчины и женщины.





Джерело: Buro 24/7