Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
- Сьогодні, 18:57
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Розсилка
Рисовать можно не только красками
Lipstick Lex — это необычный стиль, который придумала художница из Флориды. С самого детства Алекс Фрейзер искала оригинальные способы, которые помогли бы ей оставить след в мире искусства. И теперь можно сказать, что она действительно нашла самый необычный, весёлый, чувственный и красивый способ рисования.
Главными инструментами для её картин стали губная помада и поцелуй. Причём для полноценного рисунка нужен не один, а сотни поцелуев. Новаторский подход Алекс к рисованию включает как рисование помадой, так и, буквально, целование холста бумаги сотни и тысячи раз.
С помощью своей техники поцелуев Алекс превращает свой белый холст в гигантскую картину, на которой смешиваются поцелуи разных цветов. Её уникальные произведения, несомненно, являются распространителями положительных эмоций, любви, красоты и поистине ярких чувств.
Джерело: twizz.ru