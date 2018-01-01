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    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть

    Рисовать можно не только красками
    Lipstick Lex — это необычный стиль, который придумала художница из Флориды. С самого детства Алекс Фрейзер искала оригинальные способы, которые помогли бы ей оставить след в мире искусства. И теперь можно сказать, что она действительно нашла самый необычный, весёлый, чувственный и красивый способ рисования. Главными инструментами для её
    • Сьогодні, 18:57
    • Розсилка

    Рисовать можно не только красками

    Lipstick Lex — это необычный стиль, который придумала художница из Флориды. С самого детства Алекс Фрейзер искала оригинальные способы, которые помогли бы ей оставить след в мире искусства. И теперь можно сказать, что она действительно нашла самый необычный, весёлый, чувственный и красивый способ рисования.

    Главными инструментами для её картин стали губная помада и поцелуй. Причём для полноценного рисунка нужен не один, а сотни поцелуев. Новаторский подход Алекс к рисованию включает как рисование помадой, так и, буквально, целование холста бумаги сотни и тысячи раз. 

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    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть
    Тысячи поцелуев и разноцветные помады на холсте: Неординарные работы художницы восхитили сеть

    С помощью своей техники поцелуев Алекс превращает свой белый холст в гигантскую картину, на которой смешиваются поцелуи разных цветов. Её уникальные произведения, несомненно, являются распространителями положительных эмоций, любви, красоты и поистине ярких чувств.


    Джерело: twizz.ru

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