  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Украинская легкоатлетка поражает воображение сексуальной фигурой (фото)

    • Розсилка
    Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук - Украинская легкоатлетка поражает воображение сексуальной фигурой (фото)
    Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук
    instagram.com/marynabekh/

    Тело сексуальной спортсменки стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников

    Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась в Инстаграме безупречной фигурой в одном боди во время купания на отдыхе.

     «Мое лето-2020. Столько нереальных фотографий от лучшей подруги, что не могу выбрать, что скинуть», — говорится в сообщении.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Украинская легкоатлетка поражает воображение сексуальной фигурой (фото)
    Украинская легкоатлетка поражает воображение сексуальной фигурой (фото)
    Украинская легкоатлетка поражает воображение сексуальной фигурой (фото)
    instagram.com/marynabekh/

    Тело сексуальной атлетки в боди стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

    «Какая улыбка, глаз не оторвать», «божественный ракурс», «Марина, ты просто лучшая», «вы такая красивая», «прекрасная», «Марина – пожар», «ты невероятно любима и красива одновременно», «красотка!», «вот это я понимаю проводить лето! Всем бы так», «хорошая, слов нет», — пишут они.

     Читайте также: Девушка с 600 татуировками закрасила рисунки тональным кремом и показала, как выглядела бы без них

     

    знаменитости самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ