Украинская легкоатлетка поражает воображение сексуальной фигурой (фото)



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Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh/

Тело сексуальной спортсменки стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась в Инстаграме безупречной фигурой в одном боди во время купания на отдыхе.

«Мое лето-2020. Столько нереальных фотографий от лучшей подруги, что не могу выбрать, что скинуть», — говорится в сообщении.

Тело сексуальной атлетки в боди стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какая улыбка, глаз не оторвать», «божественный ракурс», «Марина, ты просто лучшая», «вы такая красивая», «прекрасная», «Марина – пожар», «ты невероятно любима и красива одновременно», «красотка!», «вот это я понимаю проводить лето! Всем бы так», «хорошая, слов нет», — пишут они.