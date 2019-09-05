Украинская модель ласкает Криштиану Роналду в откровенной фотосессии



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Фото: instagram.com/cr7cristianoronaldo/

Легендарный футболист порадовал поклонников новым кампейном

Криштиану Роналду представил яркую фотосессию для бренда одежды CR7, который основал еще в 2013-м году. Партнершей по съемкам стала известная украинская модель Лера Бублейко.

Снимками звезды похвастались в Инстаграме. На одном из кадров Бублейко сидит позади Криштиану, обволакивая нежными касаниями его безупречное тело. Футболист же в который раз блеснул своим совершенным торсом.