Умерла самая угрюмая кошка в мире



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Героиня мемов мирно умерла утром 14 мая

Умерла знаменитая кошка из Аризоны по кличке Соус Тардар, которую весь мир знает как Grumpy cat (Угрюмая кошка) благодаря ее необычной внешности, достойной лучших мемов.

«С прискорбием сообщаем, что наша любимая Угрюмая кошка скончалась. Несмотря на помощь лучших ветеринаров и любящей семьи, она столкнулась с осложнениями после инфекции мочевыводящих путей, которые оказались для нее непреодолимыми.

Она мирно умерла утром 14 мая, дома, на руках своей мамы Табаты. Кроме того, что Тардар была нашей малышкой и обожаемым членом семьи, она дарила улыбки миллионам людей, даже когда времена были сложными. Ее дух будет жить благодаря ее фанатам по всему миру», - сказано в официальном заявлении хозяев кошки.