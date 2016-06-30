Утонченно и изысканно: Модельер одел диснеевских принцесс в наряды от кутюр
- Сьогодні, 08:18
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Американскому модельеру удалось удивить
В каком виде только не изображали всеми любимых принцесс Диснея, но американский модельер Майкл Энтони представил их в абсолютно новом свете.
Майкл изобразил их в невероятно красивых и утончённых платьях от кутюр и опубликовал fashion-принцесс на своей странице в Instagram. Любимые героини диснеевских мультфильмов предстали в новых образах и засияли с новой силой.
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