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    Утонченно и изысканно: Модельер одел диснеевских принцесс в наряды от кутюр

    Американскому модельеру удалось удивить
    В каком виде только не изображали всеми любимых принцесс Диснея, но американский модельер Майкл Энтони представил их в абсолютно новом свете. Майкл изобразил их в невероятно красивых и утончённых платьях от кутюр и опубликовал fashion-принцесс на своей странице в Instagram. Любимые героини диснеевских мультфильмов предстали в новых образах и
    • Сьогодні, 08:18
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    Американскому модельеру удалось удивить

    В каком виде только не изображали всеми любимых принцесс Диснея, но американский модельер Майкл Энтони представил их в абсолютно новом свете.

    Майкл изобразил их в невероятно красивых и утончённых платьях от кутюр и опубликовал fashion-принцесс на своей странице в Instagram. Любимые героини диснеевских мультфильмов предстали в новых образах и засияли с новой силой. 

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    Анна, «Холодное сердце»
    Эльза, «Холодное сердце»
    Жасмин
    «Красавица и чудовище»
    Тиана, «Принцесса и лягушка»
    Рапунцель
    Аврора, «Спящая красавица»
    Мерида, «Храбрая сердцем»
    Мулан
    Покахонтас
    Белоснежка
    Золушка
    Русалочка

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