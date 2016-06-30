Утонченно и изысканно: Модельер одел диснеевских принцесс в наряды от кутюр

Американскому модельеру удалось удивить

В каком виде только не изображали всеми любимых принцесс Диснея, но американский модельер Майкл Энтони представил их в абсолютно новом свете. Майкл изобразил их в невероятно красивых и утончённых платьях от кутюр и опубликовал fashion-принцесс на своей странице в Instagram. Любимые героини диснеевских мультфильмов предстали в новых образах и



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Американскому модельеру удалось удивить

В каком виде только не изображали всеми любимых принцесс Диснея, но американский модельер Майкл Энтони представил их в абсолютно новом свете.

Майкл изобразил их в невероятно красивых и утончённых платьях от кутюр и опубликовал fashion-принцесс на своей странице в Instagram. Любимые героини диснеевских мультфильмов предстали в новых образах и засияли с новой силой.

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