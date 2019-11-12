Оксана Марченко будет баллотироваться в президенты на следующих выборах

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46-летняя телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram гневный пост, в котором сообщила о том, что за ней ведется слежка

Марченко опубликовала план спецслужбы, обнародованный ранее журналистом Андреем Павловским в Facebook.

Согласно документу, Департамент защиты национальной государственности СБУ якобы получил задание установить связи, места проживания, официальные и неофициальные контакты Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко, нардепов Шуфрича, Козака, Нимченко, Загороднего, Колтуночива, Волошина, Чубирка и других.

«Друзья, каждый день преподносит сюрпризы. Вот вчера средства массовой информации опубликовали документы, из которых следует, что СБУ незаконно вела (а может, и продолжает это делать) слежку за представителями оппозиции… это до какого расцвета демократии дожили! Но у меня есть ряд вопросов: почему ни за одной женой оппозиционеров, кроме меня, не следили (что за недоработка) и что там зачеркнуто? Выдвигайте версии», — написала она.

В Instagram-публикации Марченко также сообщила, что намерена баллотироваться в президенты.

«И еще, друзья, до сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в Президенты! Да и я готова рассказывать и дальше о своей жизни, занятиях, контактах. Так что подписывайтесь на мой Инстаграм, меньше народных денег потратите», — подытожила Марченко.