В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
Фото: armyinform.com.ua
За репетицией наблюдал главный режиссер парада Алан Бадоев
В среду, 21 августа, на взлетной полосе завода Антонов в Киеве прошла генеральная репетиция Марша достоинства на День Независимости 24 августа 2019.
«На взлетной полосе завода «Антонов», несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа», - говорится в сообщении.
Ранее стали известны подробности подготовки ходы ко Дню Независимости.
К слову, украинская певица Тина Кароль будет петь Гимн Украины во время Шествия Достоинства ко Дню Независимости 24 августа.