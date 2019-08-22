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    Фото

    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)

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    <span>Фото: armyinform.com.ua</span> - В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    Фото: armyinform.com.ua

    За репетицией наблюдал главный режиссер парада Алан Бадоев

    В среду, 21 августа, на взлетной полосе завода Антонов в Киеве прошла генеральная репетиция Марша достоинства на День Независимости 24 августа 2019.

    «На взлетной полосе завода «Антонов», несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа», - говорится в сообщении.

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    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)
    В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)

    Ранее стали известны подробности подготовки ходы ко Дню Независимости.

    К слову, украинская певица Тина Кароль будет петь Гимн Украины во время Шествия Достоинства ко Дню Независимости 24 августа.

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    Тина Кароль певица военные День независимости
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