В Киеве прошла репетиция Марша достоинства (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: armyinform.com.ua

За репетицией наблюдал главный режиссер парада Алан Бадоев

В среду, 21 августа, на взлетной полосе завода Антонов в Киеве прошла генеральная репетиция Марша достоинства на День Независимости 24 августа 2019.

«На взлетной полосе завода «Антонов», несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа», - говорится в сообщении.

Ранее стали известны подробности подготовки ходы ко Дню Независимости.

К слову, украинская певица Тина Кароль будет петь Гимн Украины во время Шествия Достоинства ко Дню Независимости 24 августа.

Читайте также: Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике