  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    В Париже покажут ранние рисунки и эскизы Ива Сен-Лорана

    • Розсилка
    Ив Сен-Лоран - В Париже покажут ранние рисунки и эскизы Ива Сен-Лорана
    Ив Сен-Лоран

    29 мая в парижском музее Ива Сен-Лорана открывается выставка с лаконичным названием «Ранние рисунки»

    В ее фокусе - 60 рисунков и эскизов Сен-Лорана, которые раньше никогда не выставлялись публично.

    Выставка даст возможность погрузиться в мир дизайнера: известно, что с восьми лет Сен-Лоран при любой возможности рисовал - иллюстрации к собственным стихам, любимым литературным произведениям и спектаклям, к которым также сам мастерил декорации и вырезал из картона кукол-героев, пишет журнал Vogue.

    В архивах Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation сегодня находятся десятки тысяч рисунков дизайнера.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    В Париже покажут ранние рисунки и эскизы Ива Сен-Лорана
    В Париже покажут ранние рисунки и эскизы Ива Сен-Лорана
    В Париже покажут ранние рисунки и эскизы Ива Сен-Лорана
    В Париже покажут ранние рисунки и эскизы Ива Сен-Лорана
    В Париже покажут ранние рисунки и эскизы Ива Сен-Лорана

    Большая часть рисунков сделала Сен-Лораном еще в юности в алжирском Оране - городе, где он родился и вырос. В 1953 году 17-летний Ив переехал в Париж, где отправился на курсы «рисунка». Первые зарисовки он отправил на конкурс  молодых модельеров - победа в нем подарила Сен-Лорану встречу с главным редактором французского Vogue Мишелем де Брюнофф.

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ