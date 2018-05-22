В Париже покажут ранние рисунки и эскизы Ива Сен-Лорана

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Ив Сен-Лоран

29 мая в парижском музее Ива Сен-Лорана открывается выставка с лаконичным названием «Ранние рисунки»

В ее фокусе - 60 рисунков и эскизов Сен-Лорана, которые раньше никогда не выставлялись публично.

Выставка даст возможность погрузиться в мир дизайнера: известно, что с восьми лет Сен-Лоран при любой возможности рисовал - иллюстрации к собственным стихам, любимым литературным произведениям и спектаклям, к которым также сам мастерил декорации и вырезал из картона кукол-героев, пишет журнал Vogue.

В архивах Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation сегодня находятся десятки тысяч рисунков дизайнера.

Большая часть рисунков сделала Сен-Лораном еще в юности в алжирском Оране - городе, где он родился и вырос. В 1953 году 17-летний Ив переехал в Париж, где отправился на курсы «рисунка». Первые зарисовки он отправил на конкурс молодых модельеров - победа в нем подарила Сен-Лорану встречу с главным редактором французского Vogue Мишелем де Брюнофф.