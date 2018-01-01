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    В сети показали, как смотрятся купальники Victoria’s Secret на обычных женщинах

    Каждой из нас хочется иметь точеную фигурку и позировать на берегу океана в сексуальном купальнике от модного бренда
    Эта фантастическая фотосессия на пляже в Малибу — воссоздание рекламы купальников Victoria’s Secret с участием обычных женщин, не моделей. Каждая девушка пыталась повторить позу «ангела» Victoria’s Secret в рекламе. Предлагаем посмотреть, что получилось из этого получилось. «Я думаю, каждая должна в
    • Вчора, 22:07
    • Розсилка

    Каждой из нас хочется иметь точеную фигурку и позировать на берегу океана в сексуальном купальнике от модного бренда

    Эта фантастическая фотосессия на пляже в Малибу — воссоздание рекламы купальников Victoria’s Secret с участием обычных женщин, не моделей. Каждая девушка пыталась повторить позу «ангела» Victoria’s Secret в рекламе. Предлагаем посмотреть, что получилось из этого получилось.

    «Я думаю, каждая должна в какой-то момент сфотографироваться в купальнике на пляже. Это забавный опыт, который помогает избавиться от неуверенности в себе», - отметила одна из участниц фотосессии. 

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    В сети показали, как смотрятся купальники Victoria’s Secret на обычных женщинах
    В сети показали, как смотрятся купальники Victoria’s Secret на обычных женщинах
    В сети показали, как смотрятся купальники Victoria’s Secret на обычных женщинах
    В сети показали, как смотрятся купальники Victoria’s Secret на обычных женщинах
    В сети показали, как смотрятся купальники Victoria’s Secret на обычных женщинах
    В сети показали, как смотрятся купальники Victoria’s Secret на обычных женщинах
    В сети показали, как смотрятся купальники Victoria’s Secret на обычных женщинах

    По словам девушек, фотосессия должна помочь всем женщинам мира избавиться от комплексоd и показать, что красота должна исходить изнутри.

    фотограф модель Victoria's Secret
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