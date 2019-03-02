В сети показали самую красивую женщину-копа



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instagram.com/nadine_berneis

В Германии женщина-полицейский победила в конкурсе красоты «Мисс Германия-2019»

28-летняя женщина-полицейский Надин Бернейс из Германии победила в конкурсе красоты Мисс Германия-2019. Она оставила позади 9,5 тысяч участниц, удостоившись главного титула.

28-летняя Бернейс из города Дрезден рассказала со сцены о том, как в 18 лет переехала в федеральную землю Баден-Вюртемберг ради заработка.

«Я бы каждому советовала поступить также: покинуть дом в ранние годы, чтобы научиться самостоятельности без помощи родителей, — сказала она. — Я работала в полиции на протяжении десяти лет и никогда об этом не жалела».

В качестве приза немка получила возможность весь будущий год путешествовать по разным странам, а также выиграла автомобиль и одежду. Любительница тренировок на выносливость и езды на велосипеде призналась, что с удовольствием «насладится своей славой».

Девушка работает детективом в отделе киберпреступлений. Как она призналась судьям конкурса, работа полицейского была ее мечтой.

Победа Надин в конкурсе создает небольшую конкуренцию другой красотке – Адриенне Колесзар, которая имеет 700 тыс. подписчиков на свою Instagram-страницу и ранее была признана «самой красивой женщиной-полицейским» в Германии.





Джерело: torontosun.com