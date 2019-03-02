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    В сети показали самую красивую женщину-копа

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    В сети показали самую красивую женщину-копа
    instagram.com/nadine_berneis

    В Германии женщина-полицейский победила в конкурсе красоты «Мисс Германия-2019»

    28-летняя женщина-полицейский Надин Бернейс из Германии победила в конкурсе красоты Мисс Германия-2019. Она оставила позади 9,5 тысяч участниц, удостоившись главного титула. 

    28-летняя Бернейс из города Дрезден рассказала со сцены о том, как в 18 лет переехала в федеральную землю Баден-Вюртемберг ради заработка.

    «Я бы каждому советовала поступить также: покинуть дом в ранние годы, чтобы научиться самостоятельности без помощи родителей, — сказала она. — Я работала в полиции на протяжении десяти лет и никогда об этом не жалела».

    В качестве приза немка получила возможность весь будущий год путешествовать по разным странам, а также выиграла автомобиль и одежду. Любительница тренировок на выносливость и езды на велосипеде призналась, что с удовольствием «насладится своей славой».

    Девушка работает детективом в отделе киберпреступлений. Как она призналась судьям конкурса, работа полицейского была ее мечтой.

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    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    В сети показали самую красивую женщину-копа
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    В сети показали самую красивую женщину-копа
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis
    instagram.com/nadine_berneis

    Победа Надин в конкурсе создает небольшую конкуренцию другой красотке – Адриенне Колесзар, которая имеет 700 тыс. подписчиков на свою Instagram-страницу и ранее была признана «самой красивой женщиной-полицейским» в Германии. 


    Джерело: torontosun.com

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