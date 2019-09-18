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    Фото

    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы

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    <p>Анна Корсун</p> <p>instagram.com/maruvofficial/</p> - В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы

    Анна Корсун

    instagram.com/maruvofficial/

    Муж Корсун является pr-директором проекта Maruv

    Во время очередного прямого эфира шоу «Танцев со звездами» украинская певица Maruv (Анна Корсун) рассказала о своей с мужем любовной истории.

    «У меня есть муж. Это была любовь с первого взгляда. Когда мы с ним познакомились, я была большой и толстой. Надевала все леопардовое - он меня перепутал со стриптизершей. И он все равно меня полюбил. Я благодарна ему за то, что он принимает меня такой, какая я есть. Красивой с утра, некрасивой. Уставшей, не уставшей», - комментирует Корсун.

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    Фото: instagram.com/tanci1plus1/
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы
    В сети появились архивные фото Maruv со свадьбы

    Именно а Инстаграме «Танцев со звездами» 2019 и опубликовали редкие свадебные фото Ани и Александра Корсун, которые были сделаны еще 8 лет назад.

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