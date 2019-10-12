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    Фото

    В сети появились фото итальянской виллы Зеленского

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    В сети появились фото итальянской виллы Зеленского
    112.ua

    Владимир Зеленский владеет особняком в Италии в городке Форте-дей-Марми, из-за которого во время предвыборной гонки разгорелся настоящий скандал

    Появились свежие фото виллы президента Зеленского на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Снимки в Facebook опубликовал журналист Осман Пашаев.

    «Пугали, что Форте дей Марми — русско-богатое гетто. Приехали. Ни разу русской речи, никаких русских вывесок», — пишет Пашаев.

    По его словам, на самом деле Форте дей Марми спокойный городок из частных вилл. Многие улицы без тротуаров, но есть несколько исключений ближе к морю. Далековато от железнодорожной станции.

    Дом Зеленского находится на третьей или четвертой линии от моря. Ставни закрыты. Под воротами свежий пакет мусора.

    Журналист отмечает, что в Форте дей Марми самая некрасивая и неудобная станция из тех, которые попались на лигурийском побережье. По всей видимости, никто из жителей не пользуется ею. Все на машинах.

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    facebook.com/osman.pashayev
    facebook.com/osman.pashayev
    facebook.com/osman.pashayev
    facebook.com/osman.pashayev
    facebook.com/osman.pashayev
    facebook.com/osman.pashayev

    Городок тихий. Кроме Пашаева и его мамы, поездом приехали только африканские иммигранты, работающие на местном карьере.

    Джерело: fakty.ua

    скандал Владимир Зеленский журналист дом
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