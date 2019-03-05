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    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»

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    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»

    Последний сезон телесаги стартует 14 апреля

    Издание Entertainment Weekly часто балует своих читателей эксклюзивными кадрами громких кинопроектов. В этот раз оно поделилось снимками основного актерского состава восьмого сезона «Игры престолов» и рассказало о съемках финальной битвы, которая станет самой крупной и зрелищной не только в сериале, но и вообще на экране, как обещают создатели проекта.

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    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
    В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»

    В финале фэнтезийной саги армии живых придется сразиться с армией мертвых, идущей с севера во главе с Королем Ночи.

    «То, что мы сделали, никогда до нас не делали на телевидении и в кинематографе. Финальное противостояние живых и мертвых совершенно беспрецедентно и беспощадно. Оно представляет собой смесь жанров»,- рассказал о ключевом эпизоде финала исполнительный продюсер Брайан Когман.

    Ждать финала осталось недолго: показ восьмого сезона «Игры престолов» стартует 14 апреля.

     

    Игра престолов
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