В сети появились новые постеры восьмого сезона «Игры престолов»

Последний сезон телесаги стартует 14 апреля

Издание Entertainment Weekly часто балует своих читателей эксклюзивными кадрами громких кинопроектов. В этот раз оно поделилось снимками основного актерского состава восьмого сезона «Игры престолов» и рассказало о съемках финальной битвы, которая станет самой крупной и зрелищной не только в сериале, но и вообще на экране, как обещают создатели проекта.

В финале фэнтезийной саги армии живых придется сразиться с армией мертвых, идущей с севера во главе с Королем Ночи.

«То, что мы сделали, никогда до нас не делали на телевидении и в кинематографе. Финальное противостояние живых и мертвых совершенно беспрецедентно и беспощадно. Оно представляет собой смесь жанров»,- рассказал о ключевом эпизоде финала исполнительный продюсер Брайан Когман.

