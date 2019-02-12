В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)



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Художник жервует работы на благотворительность

Джозеф Крахам - штатный инженер и отец троих детей, и по совместительству еще и художник, который создает мозаики из деталей Lego.

Мужчина признался, что никогда не думал стать художником. Как он говорит, все изменилось в 2014 году, когда умер его питомец. Крахам решил запомнить любимого пушистого друга своей семьи, поэтому он начал делать его портрет, используя Lego.

«Предполагалось, что это будет одна мозаика, и тогда все будет готово»,– объяснил Крахам. – «Но вот прошло уже три года и 40 мозаик с того момента».

Каждая картина, которую он делает, сделана с нуля в художественном стиле, называемом пуантилизмом, где маленькие цветные точки образуют изображение. Техника также включает в себя покраску кусочков Lego аэрозольным спреем Acrylic Lacquer и кистью.

Крахам обычно жертвует свои работы благотворительным организациям или популярным спортсменам из Хьюстона.



