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    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)

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    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)

    Художник жервует работы на благотворительность

    Джозеф Крахам - штатный инженер и отец троих детей, и по совместительству еще и художник, который создает мозаики из деталей Lego.

    Мужчина признался, что никогда не думал стать художником. Как он говорит, все изменилось в 2014 году, когда умер его питомец. Крахам решил запомнить любимого пушистого друга своей семьи, поэтому он начал делать его портрет, используя Lego.

    «Предполагалось, что это будет одна мозаика, и тогда все будет готово»,–  объяснил Крахам. – «Но вот прошло уже три года и 40 мозаик с того момента».

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    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)
    В США инженер создает невероятные мозаики с деталей Lego (фото)

     Каждая картина, которую он делает, сделана с нуля в художественном стиле, называемом пуантилизмом, где маленькие цветные точки образуют изображение. Техника также включает в себя покраску кусочков Lego аэрозольным спреем Acrylic Lacquer и кистью.

    Крахам обычно жертвует свои работы благотворительным организациям или популярным спортсменам из Хьюстона. 

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