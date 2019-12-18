В США показали невероятно красивые украинские костюмы



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facebook.com/UACCMN

Об этом сообщили на странице Украинского-американского общественного центра (Ukrainian American Community Center) в Facebook

В американском городе Дженкинтаун штата Пенсильвания состоялся показ украинской национальной одежды из коллекции Веры Наконечной и Василия Найди.

«Великолепная демонстрация традиционного украинского одежды из разных регионов Украны состоялась в украинском католической церкви им. Архангела Михаила в Дженкинтаун. Коллекция Веры Наконечной и Василия Найди », - сообщается в заметке.

Напомним, украинский дизайнер впервые показал свою коллекцию на Неделе моды в Париже.