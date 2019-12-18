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    В США показали невероятно красивые украинские костюмы

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    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    facebook.com/UACCMN

    Об этом сообщили на странице Украинского-американского общественного центра (Ukrainian American Community Center) в Facebook

    В американском городе Дженкинтаун штата Пенсильвания состоялся показ украинской национальной одежды из коллекции Веры Наконечной и Василия Найди.

    «Великолепная демонстрация традиционного украинского одежды из разных регионов Украны состоялась в украинском католической церкви им. Архангела Михаила в Дженкинтаун. Коллекция Веры Наконечной и Василия Найди », - сообщается в заметке.

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    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы
    В США показали невероятно красивые украинские костюмы

    Напомним, украинский дизайнер впервые показал свою коллекцию на Неделе моды в Париже.

    фотография Facebook одежда
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