Телеведущая Леся Никитюк вышла на подиум Ukrainian Fashion Week



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леся Никитюк, Андре Тан, Оля Полякова

У ведущая Нового канала и участницы шоу «Танцы со звездами» это осенью исполняются все заветные мечты

Короткое платье, открывающее супердлинные ноги, походка «от бедра» и счастливая улыбка. Ведущая проектов «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» будто рождена для подиума! Хотя показ Андре Тана, который состоялся в Киеве в рамках Ukrainian Fashion Week, стал для нее первым.

Короткое платье, открывающее супердлинные ноги, походка «от бедра» и счастливая улыбка. Ведущая проектов «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» будто рождена для подиума! Хотя показ Андре Тана, который состоялся в Киеве в рамках Ukrainian Fashion Week, стал для нее первым.

«Вчера исполнилась моя большая мечта – я стала моделью! – рассказала Леся Никитюк. – Впервые почувствовала, как это – быть не самой высокой девушкой в зале (смеется). Если бы во время дефиле еще можно было разговаривать и расставлять акценты словами, то я бы точно подумала о смене карьеры ведущей на модельную».

Леся Никитюк не просто вышла на подиум в look’е от Андре Тана. Она закрывала показ!

«Я очень переживала, все-таки дебют – и сразу такой ответственный выход. Но все прошло отлично! Мне сделали очень крутые мейкап и прическу. На мне было потрясающее платье, которое подчеркнуло длинные ноги. Кстати, подиум, наверное, стал завершающей точкой в моей борьбе с комплексами. Раньше я стеснялась своего роста, а на показе Андре Тана окончательно поняла: мои ноги – мое богатство!», - отметила Леся Никитюк.

На подиум Леся вышла в белом трикотажном платье-футболке с надписью Super Star. Поверх – черное платье-сетка в пол с лебяжьим пухом по подолу. Кстати, этот наряд Андре Тан после показа подарил ведущей Нового канала.

Кроме Леси Никитюк в показе принимали участие и другие селебритиз. Оля Полякова открывала дефиле, Санта Димопулос демонстрировала один из нарядов. Также на подиум вышла топ-модель Элла Кандыба. Такое скопление знаменитостей не случайно – коллекцию дизайнер создал специально для звездных девушек.