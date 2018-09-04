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    Шоу-биз

    Телеведущая Леся Никитюк вышла на подиум Ukrainian Fashion Week

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    Леся Никитюк, Андре Тан, Оля Полякова - Телеведущая Леся Никитюк вышла на подиум Ukrainian Fashion Week
    Леся Никитюк, Андре Тан, Оля Полякова

    У ведущая Нового канала и участницы шоу «Танцы со звездами» это осенью исполняются все заветные мечты

    Короткое платье, открывающее супердлинные ноги, походка «от бедра» и счастливая улыбка. Ведущая проектов «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» будто рождена для подиума! Хотя показ Андре Тана, который состоялся в Киеве в рамках Ukrainian Fashion Week, стал для нее первым.

    Короткое платье, открывающее супердлинные ноги, походка «от бедра» и счастливая улыбка. Ведущая проектов «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» будто рождена для подиума! Хотя показ Андре Тана, который состоялся в Киеве в рамках Ukrainian Fashion Week, стал для нее первым.

     «Вчера исполнилась моя большая мечта – я стала моделью! – рассказала Леся Никитюк. – Впервые почувствовала, как это – быть не самой высокой девушкой в зале (смеется). Если бы во время дефиле еще можно было разговаривать и расставлять акценты словами, то я бы точно подумала о смене карьеры ведущей на модельную».

     Леся Никитюк не просто вышла на подиум в look’е от Андре Тана. Она закрывала показ!

    «Я очень переживала, все-таки дебют – и сразу такой ответственный выход. Но все прошло отлично! Мне сделали очень крутые мейкап и прическу. На мне было потрясающее платье, которое подчеркнуло длинные ноги. Кстати, подиум, наверное, стал завершающей точкой в моей борьбе с комплексами. Раньше я стеснялась своего роста, а на показе Андре Тана окончательно поняла: мои ноги – мое богатство!», - отметила Леся Никитюк.

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    Телеведущая Леся Никитюк вышла на подиум Ukrainian Fashion Week
    Телеведущая Леся Никитюк вышла на подиум Ukrainian Fashion Week
    Телеведущая Леся Никитюк вышла на подиум Ukrainian Fashion Week
    Телеведущая Леся Никитюк вышла на подиум Ukrainian Fashion Week

    На подиум Леся вышла в белом трикотажном платье-футболке с надписью Super Star. Поверх – черное платье-сетка в пол с лебяжьим пухом по подолу. Кстати, этот наряд Андре Тан после показа подарил ведущей Нового канала.

    Кроме Леси Никитюк в показе принимали участие и другие селебритиз. Оля Полякова открывала дефиле, Санта Димопулос демонстрировала один из нарядов. Также на подиум вышла топ-модель Элла Кандыба. Такое скопление знаменитостей не случайно – коллекцию дизайнер создал специально для звездных девушек.

    мода и красота Оля Полякова Леся Никитюк
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