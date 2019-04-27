Великая суббота 2019: что можно и что нельзя делать в этот день



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Последний день Великого поста перед светлой Пасхой — Великая суббота — в 2019 году приходится на 27 апреля

Великая суббота – это шестой день Страстной недели, которой заканчивается Великий пост, длящийся 48 дней. Страстная суббота — суббота Страстной седмицы, посвященная воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад (согласно вероучению большинства христианских конфессий), она является также приготовлением к Пасхе — Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

Службы Великой субботы сохранили ряд характерных черт раннехристианского богослужения, и ряд литургических особенностей этого дня прослеживается уже в памятниках IV века («Паломничество Эгерии»). К числу таких особенностей можно отнести следующие:

Великая суббота — постная суббота и одновременно канун Светлого Воскресения. В связи с этим в богослужении Великой субботы прослеживаются как траурные, так и праздничные воскресные черты.

По обычаю важнейших постных дней литургия совершается после вечерни (как в Великий четверг, навечерия Рождества Христова и Богоявления).

В этот день совершалось крещение оглашенных, в связи с чем в богослужении присутствуют многочисленные ветхозаветные чтения.

Касательно ограничений Великая суббота является одним из самых строгих дней Великого поста. Запреты в этот день распространяются и на еду, и на действия человека.

Основные запреты Страстной субботы

Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

Нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу;

Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);

Нельзя смеяться, танцевать и петь;

Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;

Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;

Также запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;

Нельзя мыться;

Запрещаются работы по саду;

Есть также запрет на занятия рукоделием;

Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ.

Традиции, обычаи и приметы

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать;

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость;

Последний день поста считается еще скорбным днем. В этот день нельзя смеяться и веселиться. Считается, что человек, который проведет Страстную субботу в веселье и смехе, весь год будет плакать;

Нельзя в Великую субботу ничего выносить, и тем более давать из дома. Считается, что можно отдать свое благополучие и достаток;

Все знают, что поминальный день – это первое воскресенье после Пасхи, но в Страстную субботу разрешается убирать могилки;

Также нельзя в этот значимый день ловить рыбу и охотиться, ведь во время поста запрещено употреблять продукты убитых животных. Поэтому не стоит этого делать, чтобы не накликать на себя несчастья;

Именно в Страстную субботу в православных церквях начинается служба. Каждый православный человек ждет этого дня, чтобы испытать себя и предать всеночной молитве. Неподготовленному человеку будет нелегко это сделать, но если вы попробуете, то по окончанию пасхальной службы вас посетит неописуемая благодать, и весь год будет для вас счастливым и полным здоровья.

Хозяйки в Страстную субботу всегда красили яйца и пекли паски. Самым распространенным цветом для окрашивания яиц считается красный. Вы также можете дать волю своей фантазии и расписать яйца вручную. У каждой женщины есть свой проверенный рецепт пасок, и у каждой хозяюшки они получаются по-своему. Общим правилом по приготовлению пасок считается то, что в доме должна быть соответствующая обстановка. В комнате, где будет всходить тесто, нужно ходить тихонько и исключить из словесного оборота ругань и сквернословие, дабы ваши пасхальные паски были приготовлены в мире и любви.

Страстная суббота – это день мира и доброты. Поэтому попросите прощения у своих родных и близких. Может быть, вы кого-то обидели словом или делом. Не тяните с собой тяжесть обид на этот светлый праздник.

Также в субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, которых вы встретите на своем пути. Ну а родственники и близкие вам люди на должны остаться без пасхальных подарков. Как и на протяжении всей Страстной недели, в Великую субботу нельзя справлять свадьбы, дни рождения, различные торжества и вообще веселиться.