Художник показал, как бы выглядели дети супергероев



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boredpanda.com

Художник создал серию иллюстраций, в которых решил изобразить детей популярных супергероев и известных персонажей

Как говорится в одной известной поговорке: яблоко от яблони не далеко падает, и мы должны согласиться с этим, ведь мы видим массу примеров подтверждающих эту поговорку в реальной жизни.

Гены отца являются более выигрышными, чем гены матери в воображении этого художника, который решил проиллюстрировать супергероев, ставших папами.

Бразильский художник Эдуардо Лукас Нассименто (Eduardo Lucas Nascimento), также известный своим поклонникам как Dragonarte, нарисовал серию иллюстраций, показывающих первую встречу отцов-супергероев и их детей в родильном доме.

Так, персонажи любимых во всем мире комиксов стали отцами, и у нас появилась возможность увидеть, как могли бы выглядеть их супермалыши, если бы они у них были.

И да, юнцы все в своих крутых отцов.

Джерело: boredpanda.com