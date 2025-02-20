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Військовий зробив пропозицію коханій на вокзалі Кривого Рогу: зворушливе фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Боєць-прикордонник освідчився коханій
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Пара отримала привітання від диктора на вокзалі через гучномовець

Боєць-прикордонник з бригади Гвардії наступу «Помста» зустрів кохану з потяга на вокзалі Кривого Рогу та зробив їй пропозицію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

«Дівчина відповіла взаємністю, тож залізничники вкотре раді вітати створення нової родини: від «Укрзалізниці» пара також отримала привітання від диктора через гучномовець, яке почув увесь вокзал, і традиційно – квіти для нареченої», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що військовослужбовець 65 окремої механізованої бригади Андрій Ужевка на позивний Сержант з Івано-Франківщини освідчився коханій дівчині Світлані Афанас’євій з Запорізької області біля стели Оріхівського району. Вони познайомилися пів року тому і закохалися з першого погляду. Пара одружилася першого лютого, а згодом планують повінчатися на батьківщині військовослужбовця.

Раніше 24-річний капітан ЗСУ Павло із позивним Кактус, боєць 105-ї бригади територіальної оборони, розповів, як йому вперше вдалося поцілувати кохану на базі НАТО

До слова, у Вінниці під час концерту народного артиста України Степана Гіги військовослужбовець Артем освідчився своїй коханій.

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Теги: військові шлюб фото прикордонники Укрзалізниця вокзал дружина

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