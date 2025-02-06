Каньє Вест втратив $20 млн через «голу» сукню своєї дружини

Раніше підписав два контракти на масштабні концерти у Японії

Скинувши шубу на червоній доріжці Б’янка Цензорі залишилася в абсолютно прозорій мінісукні, без білизни, тому було повністю видно її оголене тіло

Американський репер Каньє Вест втратив $20 млн через прозору мінісукню своєї дружини Б’янки Цензорі, у якій вона прийшла на церемонії нагородження переможців музичної премії «Греммі». Про це пише видання Daily Mail.

2 лютого пара з'явилася на червоній доріжці: 47-річний артист був одягнений у чорну футболку та штани, а його дружина одягла пухнасту чорну шубу. Вони позували, аж раптом Б'янка почала роздягатися прямо перед камерами. Скинувши шубу, вона залишилася в абсолютно прозорій мінісукні, без білизни, тому було повністю видно її оголене тіло.

За даними видання, артист раніше підписав два контракти на масштабні концерти у травні 2025 року у Токіо у Японії, але після витівки його дружини на червоній доріжці виступи скасували. «Голий» вихід Б’янки обійшовся реперу у $20 млн.

У Японії такий вчинок не оцінили, оскільки у країні не підтримують сексуалізацію жіночого тіла та привернення уваги таким способом.

«Він абсолютно невірно оцінив Японію в культурному плані. Інвестори в Японії вкрай засмучені цим... Каньє більше не раді. Це стане для нього великим ударом, тому що він живе в Японії вже близько року, майже постійно, і я думаю, він не очікував такої реакції», – повідомив інсайдер.

Американські колеги та шанувальники обурилися тим, що Б’янка Цензорі голою позувала перед рекламними банерами із закликами про допомогу постраждалим у пожежах в Лос-Анджелесі. Це назвали повною неповагою до «Греммі».

Б’янка Цензорі не вперше показує частини свого тіла, але до повного оголення не доходило. Деякі кажуть, що саме Каньє примушує дружину до цього.

Нагадаємо, сам артист відвертий образ Б'янки пояснив порталу Page Six через інсайдерів: виявилося, що таким чином Вест хотів повторити обкладинку свого альбому Vultures 1, де Цензорі стоїть спиною до камери повністю оголеною.

До слова, у жовтні минулого року були новини про те, що відомий американський репер Каньє Вест розлучається з австралійською моделлю Б'янкою Цензорі.