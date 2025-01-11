Офіцер ЗСУ розповів, як знайшов кохання на базі НАТО

«Ми поцілувались на базі НАТО, і після цього я її кохаю до нестями», – каже Кактус

Боєць 105-ї бригади територіальної оборони Павло вперше побачив свою дівчину, коли перебував на навчаннях за кордоном

24-річний капітан ЗСУ Павло із позивним Кактус, боєць 105-ї бригади територіальної оборони, розповів, як йому вперше вдалося поцілувати кохану на базі НАТО. Своєю історією він поділився у інтерв’ю Армія TV.

Батько Павла, також військовий, отримав поранення у ногу та лікувався у львівському госпіталі. Там само відновлювався і дідусь його майбутньої дівчини, тож молоді люди познайомилися. Павло перебував на службі, тому і знайомство, і подальше спілкування було лише телефоном. Та молодого офіцера і його підрозділ відправили на навчання у Італію. Там вони опановували військову науку на базі НАТО. Кохана Павла, яка останні шість років жила та працювала в Дубліні, взяла квитки до Італії.

Родичі бійців на базу після попередньої домовленості та перевірки потрапити могли, а ось стороннім дорога туди була закрита. Та командування пішло Павлу назустріч. Дівчину видали за перекладачку і таки провезли на базу. На побачення в закоханих була година.

«Ми поцілувались на базі НАТО, і після цього я її кохаю до нестями», – каже Кактус.

Раніше військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття.

Також солдат розповів, що робить на фронті після того, як став Героєм України.