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Прикордонники затримали «багатодітного» батька з фейковими документами

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Прикордонники затримали «багатодітного» батька з фейковими документами
Під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності документів
фото: ДПСУ

Чоловік купив фейкові свідоцтва про народження за шість тисяч євро

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали 26-річного чоловіка, який намагався виїхати за кордон з підробленими документами. Документи свідчили про те, що він є багатодітним батьком. Про це повідомляє ДПСУ.

Повідомляється, що на пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» прикордонники виявили 26-річного мешканця Донеччини, який намагався незаконно перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Щоб підтвердити свій статус, чоловік надав на перевірку прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, видані нібито в Німеччині. 

Згідно з документами, його дітям-близнюкам було по два роки, а третій дитині 7 місяців. Однак, під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо їх дійсності.

З’ясувалося, що свідоцтва про народження не відповідають встановленим зразкам. Згодом чоловік зізнався, що немає дітей, а підроблені документи на «віртуальних» дітей він придбав через анонімний месенджер у соціальній мережі за шість тисяч євро.

«За даним фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

До слова, Служба безпеки спільно з Національною поліцією України ліквідували 10 схем ухилення від мобілізації, що діяли у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок.

Також повідомлялось, що на Київщині чоловік та дружина допомагали підробляти медичні документи, які надавали чоловікам призовного віку можливість уникнути військової служби. Під час обшуків поліцейські вилучили кошти на загальну суму майже 13,7 млн грн.

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Теги: прикордонники документи чоловік кордон соцмережі

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