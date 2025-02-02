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Військовий освідчився коханій у незвичному місці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військовий освідчився коханій у незвичному місці
Андрій та Світлана впевнені, їхнє кохання допомагає їм легше переживати війну
фото: «Суспільне Запоріжжя»

Історія кохання 32-річного військового Андрія та 21-річної Світлани розпочалася пів року тому

Військовослужбовець 65 окремої механізованої бригади Андрій Ужевка на позивний Сержант з Івано-Франківщини освідчився коханій дівчині Світлані Афанас’євій з Запорізької області біля стели Оріхівського району. Вони познайомилися пів року тому і закохалися з першого погляду. Пара одружилася першого лютого, а згодом планують повінчатися на батьківщині військовослужбовця. Про це пише «Суспільне».

Історія кохання 32-річного військового Андрія та 21-річної Світлани розпочалася пів року тому. Чоловік згадує: коли після бойового завдання приїхав до села Таврійське купувати обід, зустрів Світлану, яка там працювала продавчинею:

«Війна війною, але обід за розкладом і я поїхав в село, там був кіоск, де продають хот-доги, шаурму, і от там я побачив Світлану, заговорив до неї, зажартував».

Світлана і Андрій відразу сподобалися одне одному та обмінялися номерами телефонів, розповідає дівчина: «У той день я працювала, і от приходить Андрій. Ми з ним розмовляли, він замовив хот-дог. Ми обмінялися телефонами, він запросив мене ввечері зустрітися, погуляти».

Андрій освідчується Світлані біля стели
Андрій освідчується Світлані біля стели
фото: «Суспільне Запоріжжя»

Наречені кажуть, це було кохання з першого погляду. Від самого початку зрозуміли, що і декілька годин одне без одного – мука.

Чоловік розповідає, рішення освідчитися Світлані було чи не найкращим у його житті. Він ретельно все спланував, аби дівчина завчасно ні про що не здогадалася.

Андрій та Світлана планують повінчатися на батьківщині військовослужбовця
Андрій та Світлана планують повінчатися на батьківщині військовослужбовця
фото: «Суспільне Запоріжжя»

Андрій зізнається: дуже хвилювався перед тим як зробити Світлані пропозицію:

«Я перший раз в житті відчув, що як це так, стоїш на ногах і коліна трусяться. Я підійшов до неї з квітами і перше, що я від неї почув: «Ти на приколі?», я думаю, оце все, оце фіаско, провал, але ні, вона сказала «так».

Зараз пара насолоджується кожною миттю, проведеною разом
Зараз пара насолоджується кожною миттю, проведеною разом
фото: «Суспільне Запоріжжя»

Андрій та Світлана впевнені, їхнє кохання допомагає їм легше переживати війну.

Ще чоловіку дуже подобаютьсякулінарні здібності Світлани: «Моя зозулька дуже смачно готує супчик і фарширований перець».

Зараз пара насолоджується кожною миттю проведеною разом, бо вважають, що через війну випробовувати долю й зволікати не треба:

«Чого чекати, для чого відкладати… війна дала переоцінити всі цінності, які є, так що хочеться приходити до жінки, додому, до дитини».

Андрій та Світлана одружилися першого лютого у Запоріжжі, а далі планують повінчатися на батьківщині військовослужбовця Івано-Франківщині.

Раніше офіцер ЗСУ розповів, як знайшов кохання на базі НАТО. 

Також науковці розповіли, чи можливе кохання на все життя

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Теги: війна чоловік ЗСУ шлюб

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