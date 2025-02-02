Військовий освідчився коханій у незвичному місці

Історія кохання 32-річного військового Андрія та 21-річної Світлани розпочалася пів року тому

Військовослужбовець 65 окремої механізованої бригади Андрій Ужевка на позивний Сержант з Івано-Франківщини освідчився коханій дівчині Світлані Афанас’євій з Запорізької області біля стели Оріхівського району. Вони познайомилися пів року тому і закохалися з першого погляду. Пара одружилася першого лютого, а згодом планують повінчатися на батьківщині військовослужбовця. Про це пише «Суспільне».

Історія кохання 32-річного військового Андрія та 21-річної Світлани розпочалася пів року тому. Чоловік згадує: коли після бойового завдання приїхав до села Таврійське купувати обід, зустрів Світлану, яка там працювала продавчинею:

«Війна війною, але обід за розкладом і я поїхав в село, там був кіоск, де продають хот-доги, шаурму, і от там я побачив Світлану, заговорив до неї, зажартував».

Світлана і Андрій відразу сподобалися одне одному та обмінялися номерами телефонів, розповідає дівчина: «У той день я працювала, і от приходить Андрій. Ми з ним розмовляли, він замовив хот-дог. Ми обмінялися телефонами, він запросив мене ввечері зустрітися, погуляти».

Андрій освідчується Світлані біля стели фото: «Суспільне Запоріжжя»

Наречені кажуть, це було кохання з першого погляду. Від самого початку зрозуміли, що і декілька годин одне без одного – мука.

Чоловік розповідає, рішення освідчитися Світлані було чи не найкращим у його житті. Він ретельно все спланував, аби дівчина завчасно ні про що не здогадалася.

Андрій та Світлана планують повінчатися на батьківщині військовослужбовця фото: «Суспільне Запоріжжя»

Андрій зізнається: дуже хвилювався перед тим як зробити Світлані пропозицію:

«Я перший раз в житті відчув, що як це так, стоїш на ногах і коліна трусяться. Я підійшов до неї з квітами і перше, що я від неї почув: «Ти на приколі?», я думаю, оце все, оце фіаско, провал, але ні, вона сказала «так».

Зараз пара насолоджується кожною миттю, проведеною разом фото: «Суспільне Запоріжжя»

Андрій та Світлана впевнені, їхнє кохання допомагає їм легше переживати війну.

Ще чоловіку дуже подобаютьсякулінарні здібності Світлани: «Моя зозулька дуже смачно готує супчик і фарширований перець».

Зараз пара насолоджується кожною миттю проведеною разом, бо вважають, що через війну випробовувати долю й зволікати не треба:

«Чого чекати, для чого відкладати… війна дала переоцінити всі цінності, які є, так що хочеться приходити до жінки, додому, до дитини».

Андрій та Світлана одружилися першого лютого у Запоріжжі, а далі планують повінчатися на батьківщині військовослужбовця Івано-Франківщині.

Раніше офіцер ЗСУ розповів, як знайшов кохання на базі НАТО.

Також науковці розповіли, чи можливе кохання на все життя.