Лідери ЄС зберуться на неофіційну зустріч

Лідери ЄС обговорять, які військові можливості їм знадобляться в найближчі роки

Лідери Європейського Союзу обговорять сьогодні як зміцнити оборону континенту проти Росії та як поводитися з президентом США Дональдом Трампом після його рішення запровадити мита на товари з Канади, Мексики та Китаю. Про це повідомляє Reuters.

У королівському палаці, який став конференц-центром у Брюсселі, лідери 27 країн ЄС також пообідають із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та повечеряють з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Антоніу Кошта, президент Європейської ради лідерів ЄС, назвав одноденну зустріч «усамітненням», присвяченим оборонній політиці, а не офіційним самітом, ‒ спрямованим на відкриту дискусію без будь-яких офіційних заяв чи рішень

Перша сесія зосереджена на геополітиці та відносинах зі Сполученими Штатами, а це означає, що політики обговорять радикальний крок Трампа щодо тарифів. Офіційні особи ЄС побоюються, що незабаром вони можуть зіткнутися з подібними заходами.

Трамп, який розпочав свій другий термін на посаді президента 20 січня, також стане важливим фактором у переговорах щодо оборони, оскільки він зажадав, щоб європейські країни витрачали набагато більше на власний захист і менше покладалися на Сполучені Штати через Альянс безпеки НАТО.

Заклик Трампа до члена ЄС Данії поступитися Гренландією Сполученим Штатам ‒ і його відмова виключити військові дії чи економічний тиск з метою примусити Копенгаген ‒ також додала напруженості у трансатлантичні зв'язки.

Очікується, що лідери ЄС обговорять, які військові можливості їм знадобляться в найближчі роки, як їх можна фінансувати та як вони можуть більше співпрацювати через спільні проєкти. «Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону. Вона повинна стати стійкішою, ефективнішою, автономнішою і надійнішою гравцем у питаннях безпеки та оборони», ‒ йдеться у листі Кошти лідерам.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Кір Стармер 3 лютого під час неформального саміту лідерів ЄС у Брюсселі закликає європейські країни продовжувати чинити тиск санкціями на Росію і, навіть, подвоїти його. Прто це йдеться у публікації на сайті уряду. Йтиметься про доходи від продажу енергоносіїв та компанії, пов'язані з оборонним комплексом.

До слова, країни Євросоюзу обговорюють можливість запровадити заборону на тимчасове зберігання російської нафти на території союзу. Євросоюз розглядає можливість поширити обмеження «на російські літаки та літаки, що під контролем Росії, заборонити операції з великим списком російських портів та аеропортів, які використовуються для перекидання зброї та заборонених деталей, необхідних для її виробництва».