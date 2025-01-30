Лідер повстанців став президентом Сирії на час перехідного періоду

Ахмед аль-Шараа наголосив, що пріоритетом буде заповнення вакууму в уряді легітимним і законним шляхом

Ахмед аль-Шараа візьме на себе обов'язки президента на час перехідного етапу й буде представляти Сирію на міжнародних форумах

Фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа 29 січня оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили. Про це інформує Reuters.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на нараді військових командирів, які брали участь у наступі разом з угрупуванням «Хайят Тахрір аш-Шам», яку очолює аль-Шараа.

У декларації зазначено, що аль-Шараа візьме на себе обов'язки президента на час перехідного етапу й буде представляти Сирію на міжнародних форумах. Парламент, обраний при Асаді минулого року, був формально розпущений, а дію конституції призупинено. Зазначено, що нова законодавча рада виконуватиме свої завдання до ухвалення нової конституції.

Ахмед аль-Шараа наголосив, що пріоритетом буде заповнення вакууму в уряді легітимним і законним шляхом. Він підкреслив, що мир має бути збережений за допомогою перехідного правосуддя і запобіганню проявам помсти. За його словами, державні інституції, в першу чергу, військові і сили безпеки, мають бути відновлені, а економічна інфраструктура має бути розвинута.

Термін перехідного періоду ще не відомий, як і час виборів парламенту.

Нагадаємо, Росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків.

Раніше очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною, тому не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Про це він сказав в інтервʼю ВВС. Сирійський лідер закликав скасувати санкції щодо Сирії, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.